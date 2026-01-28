南檢抗告遭駁回！陳啟昱確定交保 可以回家吃年夜飯了

陳啟昱以1200萬元交保，南檢抗告失敗。資料照片

臺鹽綠能前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際負責人蘇俊仁分別以1200萬、700萬交保，台南地檢署不服提起抗告。高院臺南分院今（28）日裁定，認原裁定並無違誤，裁定抗告駁回，3名被告具保停押處分確定。

高院指出，原審認定被告陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁涉嫌違反《證券交易法》加重使公司為不利益交易、加重特別背信等罪，犯罪嫌疑重大，其中陳啓昱曾有逃亡事實，3人涉犯最輕本刑均為5年以上有期徒刑，原本具備羈押原因。

不過，原審審酌案件審理進度指出，本案至今，關於臺鹽實業、臺鹽綠能、鴻暉國際、晁暘開發等公司員工、董事等關鍵證人，均已完成交互詰問，相關書證、電腦資料等非供述證據也已在偵查中扣押保全，後續審理中被告勾串共犯或湮滅證據的可行性已顯著降低。

原審因此認為，若命被告等人提出高額保證金，並輔以限制住居、限制出境出海、科技監控等強制處分，已足以取代羈押，確保後續審判及可能的執行程序，遂於今年1月26日裁定：

陳啓昱以1200萬元交保，蘇坤煌、蘇俊仁各以700萬元交保，並一律限制出境、出海8個月，限制住居及接受科技監控，且不得與尚未完成交互詰問的共同被告及證人有任何聯繫。

檢察官不服裁定提起抗告，主張陳啓昱曾於偵查中逃亡，且科技監控、具保等手段無法完全防止逃亡、串證風險，並質疑保證金金額不足。

對此，高院臺南分院指出，科技監控、具保等手段本質上係用以「替代羈押的必要性」，並非要求能完全杜絕逃亡或串證可能；且具保金額高低，須綜合考量犯罪情節、被告資力、社經地位與比例原則，檢方並未提出具體事證證明現行金額不足以發揮拘束效果。

高院也指出，原審早於去年11月即未禁止被告接見、通信，檢方當時亦未抗告，且後續證人到庭作證情形正常，並無證據顯示被告對證人造成心理壓力或有實際串供、滅證行為，檢方抗告內容多屬推測，難以採信。

綜合全案卷證與審理進度，高院認為原審裁定並未違反比例原則，亦未濫用裁量權，認定「無繼續羈押必要」尚屬妥適，因此裁定抗告駁回，具保停押處分維持不變。



