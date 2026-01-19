南檢、橋檢攜手南科管理局 簽署「反詐合作備忘錄」 5

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為守護台灣科技產業，防制詐騙集團鎖定高科技產業人才，由南檢檢察長鍾和憲、橋檢檢察長張春暉、南科管理局局長鄭秀絨代表三方，今（19）日共同簽署「反詐合作備忘錄」，宣示由檢察署、管理局、企業共同組成反詐鐵三角，以「智慧聯防」、「即時通報」、「守護資產」來捍衛台灣科技產業命脈。

簽署儀式由法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝見證，及國家科學技術委員會、台灣科學園區科學工業同業公會、台南市政府警察局、高雄市政府警察局、內政部移民署南區事務大隊、工商企業等代表近百人前來共襄盛舉。

廣告 廣告

鄭銘謙致詞時表示，政府全力推動「打詐 2.0」，以減少詐騙發生數及降低財損為核心目標。統計顯示去年前11月已查獲詐欺集團3557件、被告近2.3萬人，查緝成效顯著提升。

鄭銘謙說，跨機關、跨領域的緊密合作，結合AI科技與公私部門力量，利用南科的技術優勢從前端源頭阻斷犯罪，能及時減少詐欺發生，亦可減輕執法人員負擔並提升辦案效率，未來將能更有效地落實罪贓返還與資產查扣，展現政府守護人民財產的決心。

張斗輝表示，詐騙集團日益鎖定高學歷、高收入的科技人才，已攸關國家產業競爭力與國安。台南、橋頭地檢署本次打破轄區藩籬，與南科管理局協力，特別規劃「南科反詐智能通報 Fast Pass」，提供保密快速的報案通道，解決科技人才因隱私顧慮而延誤報案的痛點，未來期盼將此成功模式推廣至其他適合的產業園區。

鄭秀絨致詞時表示，本備忘錄保護將成為投資與愛情詐騙目標的園區工程師。鑑於詐騙手法不斷翻新且園區工作環境較封閉，透過橫跨台南至高雄的跨領域合作，確保防詐資訊能及時互通並精準傳達，期盼藉由提升員工防詐意識並從源頭阻絕犯罪，為工程師打造安心的工作環境，進而保障科技產業的競爭力。

南檢、橋檢攜手南科管理局 簽署「反詐合作備忘錄」 7

備忘錄的亮點為建置「南科反詐智能通報 FAST PASS」，由南科管理局於官網建置專區，提供保密、便捷的通報管道。

此外，針對園區外籍從業人員，為避免其因語言隔閡遭詐騙集團誘騙出售帳戶，三方特別與內政部移民署南區事務大隊合作，推動「多國語言權益告知書」計畫。該告知書設計越、泰、印、菲等多國語言版本，明確警示提供人頭帳戶將面臨刑責、廢止聘僱許可及限令出國等嚴重後果，並由南科管理局協調園區仲介與廠商，推廣給外籍從業人員簽署、詳讀，希望透過源頭管理，降低詐騙集團收購帳戶之來源。

照片來源：台南地檢署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

未依規定設置引導標誌釀騎士亡 台中市交通局判賠165萬

花甲翁槍殺前女友吃安眠藥開車撞樹 南檢起訴國民法官審理

【文章轉載請註明出處】