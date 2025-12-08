南歐崛起、北歐墊底！《經濟學人》揭2025「年度最佳經濟體」：這一國如何力壓美國、德國，一路衝上全球冠軍？
2025的全球經濟比想像中更硬氣，不但沒有因川普貿易戰陷入衰退，還上演了一場「國力大洗牌」。在12月7日最新出爐的《經濟學人》年度經濟排名中，最亮眼的不是被看好的美國和德國，而是一路被低估的南歐：葡萄牙力壓群雄拿下冠軍，西班牙、希臘緊追其後；反倒是北歐集體熄火，美國也只能落在中段。要成為「年度最佳經濟體」，關鍵早已不只是GDP，而是誰能在高通膨陰影下穩住陣腳。
2025「年度最佳經濟體」花落誰家？
川普4月重新點燃貿易戰火時，外界一度以為全球經濟會急劇衰退，沒想到2025最後竟穩穩收場。今年全球GDP依舊成長3%左右，與去年的表現差不多，失業率維持在低點，股市也交出不錯的成績。真正令人頭痛的是通膨，在多數OECD（經濟合作暨發展組織）國家中，通膨仍高於各國央行設定的2%目標。
不過，這個總體的表現掩蓋了各國之間的巨大差異。《經濟學人》延續往例，從36個較為富裕的國家中選出「年度最佳經濟體」。評比的五項指標包括通膨、通膨普及度、GDP、就業率與股市，按照各國在不同指標的表現排序後，形成今年的榜單。
南歐今年再度傳來好消息。繼去年西班牙登頂後，這次換葡萄牙奪下冠軍，靠的是亮眼的GDP成長、低通膨以及活絡的股市。過去在2010年代歐債危機中表現疲弱的歐元區國家也持續反彈，西班牙與曾蟬聯2022、2023年榜首的希臘依然名列前茅。以色列在2023年的戰爭混亂後強力復甦，愛爾蘭距離榜首也僅一步之遙。
北歐國家這次幾乎全落在榜單後段，愛沙尼亞、芬蘭和斯洛伐克幾乎墊底。德國雖比前幾年略有起色，整體仍難言突出，英國也面臨相同局面。法國在政治紛擾中維持住經濟表現，反倒稱得上穩健。美國則停在中段，排名甚至落後義大利。美國就業市場依然強勢，但缺少前幾年的衝勁，偏高的通膨也明顯拖累分數。
通膨是決勝關鍵：不能太高，也不能太低
《經濟學人》指出，2025年的經濟排名，最大變數落在通膨。「核心通膨」被視為各國能否穩住物價的關鍵指標，在計算時需剔除波動太大的食品與能源。
今年的榜單中，核心通膨距離央行2%目標越近，國家排名就越高。由於總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）推行的反常經濟政策，土耳其通膨遠高於全球水準；愛沙尼亞排名倒數第二，仍在消化2022年能源衝擊，核心通膨在第三季逼近7%；英國雖然較去年下降，仍落在央行難以接受的高區間。
相較於高通膨帶來的經濟壓力，某些國家的問題則是核心通膨過低，像是瑞典的通膨近乎不存在，芬蘭和瑞士也呈現同樣疲弱的通膨數據。日本的通膨雖然比2010年代活躍一些，距離過熱仍有很長一段距離。
對經歷四年物價狂漲的家庭來說，這或許聽起來是個好消息，但在經濟學家眼中，通膨過低可能把經濟推向通縮，消費意願下降，實質債務負擔反而實質債務負擔反而變重。事實上，適度的通膨比完全沒有通膨更有利於經濟運作。
《經濟學人》也檢視「通膨普及度」，看的是消費者的購物籃裡有多少商品的漲幅超過2%。在一些國家，這項比例明顯拉高，美國就是其中之一，部分原因可能與大膽的財政政策有關。澳洲的數字更誇張，超過85%的消費品項年增率都高於2%，物價壓力幾乎無所不在。
葡萄牙為何奪冠？哪裡最值得投資？
2025年的亮點集中在少數國家，而葡萄牙何以能一路衝上榜首？答案藏在今年的成長動能中。選民最在乎的經濟成長與就業表現，葡萄牙同樣交出亮眼成績。觀光業全年熱絡，低稅制度吸引大量富裕外國人移入，GDP成長幅度明遠高於歐洲平均，帶動就業率一起上漲。
捷克與哥倫比亞在產出與就業上也雙雙提升，順勢擠進排行榜的前段。相較之下，韓國今年卻出現工作機會流失；高度仰賴原物料與航運的挪威，也因全球貿易放緩被拖累。
愛爾蘭的成長數字乍看驚人，第三季GDP年增率突破12%，幅度十分醒目，但這樣的表現很容易讓人誤判實情。許多跨國企業會在愛爾蘭登記營收，帳面數字被拉得遠高於實際經濟活動。當地經濟學者因此更依賴統計局提出的「修正版國內最終需求」，這項指標排除了跨國企業造成的扭曲。《經濟學人》本次也採用同樣的做法，讓評估更貼近真實狀況。
《經濟學人》的最後一項指標是股市表現。今年美國股市沒有往常那種強勢領跑，只能算表現穩健，目前的高水準多來自前幾年的漲勢。法國也是相同情況，最具代表性的LVMH股價幾乎沒動。丹麥表現最差，該國最有價值上市公司諾和諾德（Novo Nordisk）在減肥藥市場失去領先地位後，股價一年跌了60%，整體市場也被拖累。
若要尋找真正火熱的資本市場，得把眼光投向別處。捷克與南韓的成績雖不錯，但以當地貨幣計算，沒有任何地方比以色列更亮眼。過去一年，以色列市值最高的公司Leumi銀行一年漲了約70%。葡萄牙投資人也賺得盆滿缽滿，今年股市漲幅超過20%，還有可能持續上漲。
《經濟學人》說，他們並不提供投資建議，但過去被選為「年度最佳經濟體」的國家，隔年的股市平均還會再漲20%。看到這裡，聰明的投資人大概已經開始行動了。
