南水義賣傳愛 人間道捐贈復康巴士

台南市人間道慈善會捐贈一輛復康巴士。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

為傳遞耶誕佳節的溫暖，以及歲末年終的關懷，台南海事在十二月發起了「溫馨聖誕，南水傳愛」活動，鼓勵師生將家中閒置且完好的物資進行義賣，透過義賣轉化為實際行動關懷社會。另，社團法人台南市人間道慈善會二十九日捐贈一輛復康巴士。

台南海事校長林永清表示，這場別具意義的「南水傳愛」活動，今年邁入第四年，與往年不同的是，本次義賣特別結合六十五週年校慶盛大舉行，不僅有師生熱情響應，更吸引了眾多返校的校友及家長共襄盛舉。

林永清強調，義賣款項將全數捐贈華山基金會，用於照顧失依、失能、失智的孤老長輩，讓他們在歲末年終之際，也能感受到來自青年學子的關懷與社會的尊重。

另，社團法人台南市人間道慈善會秉持回饋社會初衷，二十九日捐贈一輛復康巴士，協助提升身心障礙者及行動不便者的交通服務量能。市長黃偉哲代表市府受贈並回贈感謝狀。台南市人間道慈善會理事長徐玲媚指出，這次捐出人間道「１號」只是開始，未來將集結大眾力量，朝人間道「２號」邁進，為弱勢族群提供更完善的交通服務。