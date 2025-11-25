南法尼斯拍攝新歌MV FEniX受邀上百萬遊艇

FEniX首波主打歌〈我就是無法失去你〉MV，遠赴南法尼斯拍攝。（華納音樂提供）

男團FEniX推出第三張專輯《參》，首波主打歌〈我就是無法失去你〉MV遠赴南法拍攝，將尼斯的馬塞納廣場、芒通老城區等景點熱舞，一一收入作品中，5位男孩加上大批工作人員，吸引不少人駐足觀賞。

男團FEniX推出第三張專輯《參》。（華納音樂提供）

值得一提的是，有2位當地女士得知他們是台灣偶像男團，主動邀約上她們的造價百萬的遊艇拍攝，FEniX說：「遊艇的夾板都是原木的，唯一的要求就是我們不能穿鞋子，所以大家可以看到大家其實都沒穿鞋子。」這場美麗的邂逅讓FEniX意外出航，徜徉在地中海的美景之中。

FEniX在尼斯馬塞納廣場、芒通老城區等景點熱舞。（華納音樂提供）

浦洋向來被稱為團內的「爆汗王」，每次跳舞表演時，頭髮都像下雨一樣狂流汗，這次前往南法工作，特別準備兩大包的紙巾，沒想到完全沒派上用場，浦洋在舒適的地中海型氣候竟然完全沒流汗，讓其他團員笑稱：「這裡的氣候真的非常適合浦洋。」至於向來酷帥的MAX，也受到南法的溫暖陽光、小鎮風情影響，臉上更是時常掛著笑容，難得展現溫暖面貌。

