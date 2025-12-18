南法直擊全裸日光浴 FEniX害羞揭心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX遠赴南法拍攝新歌MV，團員見到海灘上全裸日光浴的民眾，強忍害羞心情帥氣熱舞。他們吸引民眾駐足圍觀，還更有情侶隨著節奏，情不自禁熱吻起來，讓團員忍不住直呼：「真是浪漫的地方」。

FEniX新歌《Day Off》MV主要的取景地選在南法最具度假氛圍的安提貝與聖特羅佩，他們在海邊拍攝舞蹈畫面，慵懶曲風搭配略帶性感的舞步，在夕陽餘暉下展現唯美又自由的氣息。

拍攝過程中也發生許多趣事，像是沙灘上有許多幾乎全裸的歐洲人日光浴，男孩們表面雖然淡定，其實心裡非常尷尬，不過表演結束後竟獲得現場熱烈掌聲，讓他們感受到歐洲人的友善與熱情，也成為難忘的拍攝經驗。

廣告 廣告

導演特別租了一台超帥敞篷車，讓男孩們在安提貝沿著地中海岸線開車，不只完美呈現自在又帥氣的度假感，也實現了他們「想在南法開車」的心願。FEniX的新專輯預購為推出蔚藍海岸版，另有前進義大利拍攝的「甜水小鎮」第二版本，他們開心宣布明年1月25日在台北遠百信義A13北面廣場舉辦簽唱會。

【看原文連結】

更多自由時報報導

冬至錢財至 5生肖財富滾滾來

75歲李亞萍爆罹失智症！露面吐近況 醫曝：受憂鬱症影響

大逆轉！黃明志捲台灣網紅命案 被控吸毒驗尿呈陰性反應

郭台銘老婆曾馨瑩霸氣出手 助陣閨密八點檔首映會「6位數禮服」

