南波灣市集開跑! 聚集75家業者 一站式體驗南臺灣精華

生活中心／高子涵、賴文軒 台北報導

觀光署攜手五大國家風景區管理處，舉辦"2025觀光圈市集-南波灣（Number WAN）"，以山、海、島為核心意象，聚集南台灣及澎湖75家業者，即日一連起三天，在北市華山園區舉辦盛大市集，邀民眾共襄盛舉！

悠揚樂聲唱出台灣的生命力，伴奏的小提琴是用漂流木製成，充滿台灣文化與活力的演出，壓軸由臺灣觀光吉祥物喔熊驚喜現身，2025觀光圈南波灣市集揭開序幕，南台灣及澎湖75家業者齊聚一堂！

蜂蜜業者 詹承霖：「推廣更多的客源，我們透過觀光署的活動來這邊參展，今天很多來自各地方的外國人也有，韓國、美國、法國的遊客都有。」





南波灣市集開跑！聚集75家業者 一站式體驗南臺灣秘境精華

排灣族業者 賴翔軍 vs. 張彥誌：「這邊的觀光客除了我們台灣地區的人民以外，還有世界各國的人都會看到我們的文化，所以我覺得觀光署辦的活動，對我們文化的推廣非常有幫助。」

民眾攜家帶眷，悠閒在華山文創園區漫步，攤位一字排開，用美食吸引遊客目光，還有DIY體驗活動，好吃又好玩活動10月31開跑為期三天，交通部觀光署打造國際級觀光平台，攜手5大國家風景區管理處，範圍延伸至離島，不但串聯在地產業文化，也跨區整合創新遊程，南臺灣旅遊精華一把抓。就連法國男星法比歐也來站台，分享心目中私藏的秘境。





男星 法比歐：「第一次跟海龜真的這麼靠近，我去很多地方潛水，很難有這種機會非常難忘的回憶。」

西拉雅國家風景區管理處長許主龍：「搭配到明天有GD演唱會，所以在大巨蛋整合下，我們希望透過觀光圈跟演唱，以及國際旅客引客的加乘效應。」

在地扎根也要國際接軌，觀光圈市集跨域整合旅遊資源，打造多元旅遊行銷平台，邀請各國遊客上山下海，走訪台灣各地發現台灣之美。

