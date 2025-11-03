南波灣Number WAN區域觀光圈市集日 盛大開幕

由交通部觀光署指導，西拉雅國家風景區管理處主辦，並偕同雲嘉南濱海、大鵬灣、茂林及澎湖等五大國家風景區管理處共同攜手舉辦的「2025區域觀光圈市集日南區&澎湖場──南波灣Number WAN」，活動日昨舉行三天，邀集南臺灣及澎湖共75家最具代表性的業者齊聚一堂，以「山、海、島」為核心意象，呈現南部與離島跨區域整合的全新樣貌，打造國際級旅遊品牌的嶄新篇章。

日昨在臺北華山劇場由立法委員許智傑、觀光署方正光主任秘書、行政院雲嘉南區聯合服務中心陳怡帆副執行長、西拉雅國家風景區管理處許主龍處長、雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長、澎湖國家風景區管理處郭振陵處長、大鵬灣國家風景區管理處施宗泓副處長、茂林國家風景區管理處陳俊綺秘書、阿里山國家風景區管理處黃怡平處長、臺南市西拉雅觀光產業協會林憲堂理事長、雲嘉南濱海產業文化觀光協會戴泳明理事長、屏東縣大鵬灣觀光產業聯盟許裕麟理事長、高雄觀光圈吳文豪副盟主、澎湖觀光圈陳仁和副總召集人、中華民國旅行業品質保障協會張永成理事長、台灣觀巴協會陳柏勳理事長等貴賓，一同為南波灣市集日揭幕。

廣告 廣告

本場市集主題「南波灣Number WAN」結合「南灣」與「Number One」的國際語感，期盼傳達「南臺灣成為旅遊首選」的訊息。五大國家風景區管理處帶來各具特色的在地美味與旅遊故事：西拉雅展現玉井芒果冰與鈴蘭碗粿的經典味覺記憶，東山咖啡與在地蜂蜜則是遊客必帶伴手；雲嘉南濱海以榮獲「全球百大永續故事獎」的好美農漁產與口湖遊客中心魅力農店為亮點，同時推出佛都愛玉與宏展農場等具在地精神的特色禮品；大鵬灣推出「鵬福遊艇×鳥仔咖」結合生態導覽與遊艇旅遊的沉浸式體驗，更有小雨果巧克力將屏東水果融入可可的創新佳作；茂林的甲農蜂蜜曾榮獲國際特等獎，桃源寶山部落的原生茶園則邀旅人於櫻花樹下品茗；澎湖則以道地海味伴手，完整勾勒「山、海、島」交織的旅遊想像。

除了品嚐美味與選購伴手禮，本次市集更強調「體驗」與「參與」。旅遊預覽埕邀請跨國名人站台，包括在綜藝節目大放異彩的日本籍食尚玩家主持人「風田」、曾多次為南臺灣觀光大使「大久保麻梨子」以及旅居臺灣多年的法籍美食達人「法比歐」，以不同文化視角詮釋南區秘境之美。

交通部觀光署方正光主任秘書表示，觀光圈推動至今已滿五年，從單點試行到今日跨區域整合，範圍已延伸至離島，逐步建構出完整的區域旅遊品牌。區域觀光品牌不僅串聯在地文化與產業，更帶動國際亮點元件與創新遊程的開發。