南泰億董座代亡妻贈救護車

南泰億建設公司董事長郭福文(中左)廿七日以亡妻郭鄭桂琴名義，捐贈救災車輛、器材。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

南泰億建設股份有限公司長期默默支持公共安全建設，董事長郭福文廿七日以亡妻郭鄭桂琴名義，再捐贈一部配備自動心肺復甦機的救護車及一輛多功能消防車予南市府消防局，未來也將配置於土城分隊及七股分隊，同時加碼捐贈電動車底盤瞄子予全市五十三處消防分隊，成為守護公共安全的堅定力量。

消防局楊宗林局表示，本次獲贈的救護車配備自動心肺復甦機，可提供穩定高品質的壓胸動作，讓救護人員有更多時間進行高階急救處置；而多功能消防車則搭載高壓細水霧系統、水箱與拖船勾等設備，未來也將應用於滅火及水災救援任務中，守護民眾安全同時降低災損。因應電動車的普及，底盤瞄子能夠針對車底電池模組進行快速降溫，防止熱失控連鎖反應，保障消防人員安全，特別感謝南泰億建設公司對台南公共安全的支持。

廿七日捐贈儀式由市長黃偉哲親自主持、消防局長楊宗林陪同受贈。黃偉哲指出，郭董事長以亡妻之名化愛為行動，不僅充實消防能量，更延續對社會的關懷，南市府承諾將妥善運用設備，成為百姓生命財產安全的後盾。