南洋胃大爆發！平台點名：這3樣外送「一年賣破7億」 台灣人吃不膩

實習記者藍子瑄／綜合報導

美食外送平台 foodpanda 最新公布的數據更顯示，過去一年東南亞料理的銷售金額衝破 7 億元。（圖／品牌業者提供）

台灣人的「南洋胃」越來越明顯！隨著全台新住民突破 187 萬人，東南亞料理早已融入台灣人的日常，美食外送平台 foodpanda 最新公布的數據更顯示，過去一年東南亞料理的銷售金額衝破 7 億元，不只餐廳點餐夯，就連東南亞生鮮雜貨的訂單量也大增，引爆新一波「南洋味商機」。外送平台也因應國際移民日，推出 65 折限時優惠，讓民眾在家就能品嚐異國風味。

外送數據驚人！一年吃掉7億東南亞料理 打拋豬、河粉、綠咖哩奪三巨頭

foodpanda 指出，因應國際移民日（12/18）到來，平台也公布最新觀察，在台灣最受歡迎的東南亞料理仍以「泰國菜」稱霸，其次是越南、印尼料理；而消費者最常點的前三大餐點多年來穩居不變，分別是泰式打拋豬、越南河粉與泰式綠咖哩，可說是南洋料理界的「鐵三角」。

foodpanda 指出，消費者最常點的前三大餐點，分別是泰式打拋豬、越南河粉與泰式綠咖哩。（示意圖／PIXABAY）

此外，foodpanda 也公布年度最受歡迎的東南亞風味餐廳，包括剛拿下 2025 饕客金選獎（台北區冠軍）的「依鼎越式美食」；馬來西亞家庭味餐廳「巴生仔大馬料理店」，主打肉骨茶、炒粿條、椰漿飯；「清真Halal泰式廚房」則以實惠的單人餐吸引小資族，打拋牛飯、酸辣烤牛肉飯更是店內熱銷主力；「明昌越式餐館」則靠濃郁湯頭的牛肉河粉擄獲不少鐵粉。

外送平台整理年度人氣東南亞美食名店。（圖／foodpanda提供）

不只餐廳爆紅！東南亞生鮮雜貨訂單成長 2 成 印尼炒麵、泰式海苔熱銷

除了熟食外，東南亞生鮮雜貨今年在台灣也買氣狂飆。foodpanda 指出，其生鮮雜貨品類訂單量平均成長 20%，其中印尼炒麵、泰式海苔、宿霧芒果乾最熱銷；鮮食類則以越南娃娃菜、越南去皮椰子和泰國蘆筍最受歡迎。

與 foodpanda 長期合作的美廉社也看見消費趨勢變化，目前已有 49 家門市加大東南亞商品比重，並透過外送服務讓消費者更方便取得異國食材。

配合國際移民日 推出最多 65 折優惠！在家就能吃遍南洋味

迎接國際移民日，foodpanda 推出限時活動，即日起至 12 月 30 日，於指定餐廳輸入優惠碼「天天爽」可享 65 折；即日起至 12 月 31 日平日，在全聯、美廉社等通路購買生鮮雜貨輸入「平日享七九」即可享 79 折優惠，不用出國就能在家吃遍南洋美味。

