南海互槓！陸稱「依法」驅離船機 菲控蓄意水砲襲船釀3傷

中菲屢在南海爆發糾紛。大陸解放軍與海警局昨（12）日分別指控菲律賓「侵入」黃岩島（我稱民主礁）以及在仙賓礁（我稱仙賓暗沙）「滋事挑釁」。菲律賓則發布畫面控訴大陸海警船騷擾漁民，發射水砲並蓄意切斷菲船錨繩，造成3人受傷。

菲方公布的衝突畫面。（圖／翻攝X @jaytaryela ）

根據大陸官媒《央視新聞》，南部戰區新聞發言人田軍里稱，近日，菲律賓多架小型機未經北京批准，「非法侵入中國黃岩島領空」。

田軍里又指，解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視、強力警告、堅決驅離。他強調，黃岩島是「中國固有領土」。中方正告菲方立即停止侵權挑釁。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權安全和南海地區和平穩定。

廣告 廣告

同日，大陸海警局新聞發言人劉德軍發表談話稱，12月12日，菲律賓多批船隻打著捕魚的旗號，不顧大陸海警一再勸阻和警告，「執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁」。

劉德軍稱，大陸海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。他表示，「中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權」。大陸海警將依法在「中國管轄海域」持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

菲方公布的PCG為受傷漁民治療的畫面。（圖／翻攝X @jaytaryela ）

另一方面，菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）13日指出，PCG成功部署其多用途緊急船前往仙賓礁（菲方稱埃斯科達淺灘，Escoda Shoal）附近海域，為一群遭受大陸海警和大陸海上民兵「騷擾」的漁民提供關鍵支援。

塔瑞耶拉稱，PCG在12日接獲報告稱，約20艘在該海域「合法作業」的菲漁船遭大陸海警船21559艇與21562艇，以及海上民兵以水砲攻擊和危險的阻擋機動。在一次公然升級行動中，大陸海警的剛性充氣艇（RHIB）在強勁海流巨浪中「蓄意切斷」數艘菲船的錨繩，危及船隻及船員安全。

塔瑞耶拉表示，這些侵略性行動導致3名菲漁民受傷。2艘菲船也因遭受高壓水砲攻擊而嚴重損壞。這名發言人還提到，PCG在前往與漁民會合的途中還遭遇大陸海警船反覆阻擋和危險機動。其中一起特別危險事件發生在夜間航行時，大陸海警23519艇一度逼近PCG船隻僅35碼的距離。

菲方強調，儘管遭遇這些不專業且非法干擾，PCG仍成功抵達漁民所在位置，為傷者提供即時醫療照護及必要物資。

延伸閱讀

MLB/今年幾乎都在3A和李灝宇當隊友 他離開老虎獲大聯盟約

MLB/教士終結者轉戰改當勇士 簽3年約1%薪水捐出做善事

MLB/王建民現身冬季會議 美日記者驚喜喊：洋基19勝王牌