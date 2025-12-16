南海仙賓暗沙衝突 中曝光菲漁民持20公分長刀挑釁、控「武裝漁民」碰瓷

中菲船隻南海仙賓暗沙對峙事件，中國官媒《環球時報》曝光菲律賓漁民手持約20公分長刀，對中國海警執法人員揮舞挑釁照片。但事實上並看不清楚。 圖：翻攝陸網/環球時報

[Newtalk新聞] 南海南沙群島東南部環礁仙賓暗沙（中華民國主權聲索定名，中國稱仙賓礁，國際名Sabina Shoal薩比納淺灘）12日發生中菲船隻對峙事件，中國官媒《環球時報》最新曝光菲律賓漁民手持約20公分長刀，對中國海警執法人員揮舞挑釁照片。中國外交部發言人郭嘉昆指控，菲方有組織糾集船隻衝闖潟湖，人員持刀威脅中方安全，並稱這些所謂「漁民」實為菲律賓軍方秘密組織的「武裝漁民」，展現高度協同與對抗性，意圖升級「碰瓷」手法並污名化中國。

廣告 廣告

中國海警局表示，已依法採取警告與驅離措施。專家分析，菲方此舉違反國際法及《南海各方行為宣言》，嚴重破壞海上穩定。

菲律賓則強烈反駁，指中國海警船使用高壓水炮攻擊約20艘菲漁船，並割斷錨鏈，造成3名漁民受傷、2艘漁船嚴重損壞。菲律賓海岸警衛隊發言人在社群平台轉發相關報導，譴責中方「暴力襲擊」與「危險阻攔」。菲政府已提出外交抗議，稱將採取適當回應。國際媒體《路透社》、《美聯社》報導多聚焦菲方傷亡，指中國行為「危險且不人道」。美國國務院譴責中方水炮與切割錨鏈行動，重申支持菲律賓。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美軍「老實說」！官方數據：海上職位空缺逾2萬人 艦隊需應對戰備員額不足6大挑戰

楊宏基觀點》戰爭靭性不是粉飾太平 期盼說真話對抗麻痺的「小橘書」