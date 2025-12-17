南海再爆衝突！陸控菲國軍方秘密組織「武裝漁民」持刀挑釁
中國大陸與菲律賓在南海仙賓礁海域爆發新一輪衝突，雙方各執一詞相互指控。中國海警指控多艘菲律賓漁船擅闖仙賓礁，菲方漁民甚至持刀挑釁，懷疑是菲律賓軍方派出的「武裝漁民」。然而，菲律賓則反控中方故意割斷漁船錨繩並發射水砲攻擊菲方漁船。此衝突引發國際關注，美國國務院已出面譴責中國的行為破壞地區穩定。
事件發生於12日，中國海警公布最新畫面，指控多艘菲律賓漁船擅闖南海仙賓礁海域。中國海警表示，菲律賓漁船不顧勸阻，持續在仙賓礁滯留，漁民甚至站在甲板上揮舞長刀挑釁。當天下午5點，其中一艘菲律賓漁船發生故障，中國海警派出小艇進行人道救援。大陸官媒《環球時報》引述專家說法，認為這些漁民極可能是菲律賓軍方派出的武裝人員。
面對中方指控，菲律賓海岸警衛隊發言人透過社群平台公布菲方視角的畫面，表示中方人員故意割斷菲律賓漁船的錨繩，危害漁民生計。菲律賓方面同時公布了上週末另一起海上衝突的證據，指控中國海上民兵偽裝成民用漁船，發射水砲攻擊菲律賓漁船。菲律賓海岸防衛隊發言人強調，菲方漁民手無寸鐵，根本不可能對抗中方裝備精良的部隊。
大陸外交部發言人郭嘉昆則表示，菲方人員持刀威脅中方現場維權執法的海警，菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益。隨著中菲南海爭議越演越烈，美國國務院也介入事件，譴責中國用水砲、切斷錨鍊的手段攻擊菲國漁民，認為這些行為破壞了地區穩定。這場南海衝突顯示出區域緊張局勢持續升溫，引發國際社會對南海主權爭議的更多關注。
