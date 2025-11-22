南海專家：中國海軍非獨霸 若多線開戰將分身乏術
（中央社記者曾婷瑄河內22日專電）本月3場國際南海會議輪番登場，全球聚焦。海事安全專家布蘭丁向中央社分析，越南南海造陸本質為防禦中國，與具攻擊性的擴張大不同。他認為，中國解放軍海軍看似具壓倒性優勢，實則分身乏術，無法應付多線開戰。
本月，菲律賓馬尼拉南海對話、越南南海國際會議與馬來西亞南海會議接連登場，加上5月的國事海軍安全會議，南海地區無疑為全球地緣政治熱點。
日前美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）報告指出，越南近兩年在南海低調快速填海建設，規模已快追上中國，引發國際關注。
旅居馬來西亞的法國籍韓國海洋戰略研究所（Kims）副研究員布蘭丁（Benjamin Blandin）長期以衛星照片等方式追蹤各國在南海的軍事行動，建立鉅細彌遺資料庫，熟知東南亞各國數十年來的海軍戰略。
布蘭丁21日接受中央社電訪時表示，儘管越南看似正如中國般在南海擴張，但其實兩國行動在各方面都有巨大差別。
首先，中國在南海的擴張行動比越南早了10年，2013年就在南沙群島填海造陸。第二，中國造陸的面積大得多。中國掌控7個海島，造陸面積為3200公頃；越南造陸島嶼數量更多，但平均面積小得多。
布蘭丁說，「這造成了視覺錯覺，人們現在傾向把矛頭轉向越南，說其行為跟中國一樣，其實不然」。
他以越南、中國與台灣都宣稱擁有主權的敦謙沙洲（Sand Cay）為例，越南近年對其造陸的面積增加10倍，卻仍比中國在菲律賓、越南、台灣也都宣稱擁有主權的永暑礁（Fiery Cross Reef）上的擴增面積小了10倍，比例差異巨大。
越南軍備最齊全的島礁也只有2座飛行雷達與1座海軍雷達，但光是永暑礁就有雷達、衛星基地、電子作戰系統、情報系統等35座設備。即使越南南海島礁全部的情報設施加總，都不及永暑礁上的多。
此外，中國有長程防空飛彈與長程反艦飛彈，還有能讓轟炸機與戰鬥機起降的3000公尺跑道。越南最長跑道1800公尺，也無以上飛彈。1988年後，越南就沒有占領新的島嶼。
他分析，「越南的戰略目標是防衛，而非攻擊」。越南無論在歷史上或近代，皆多次遭中國攻擊，包括2014年中國海洋石油981鑽井平台企圖以武力進入越南專屬經濟海域，及2019年中國船隻在越南經濟海域衝撞越南漁船的事件。「面對中國攻擊性，越南渴望保衛自身海島是能被理解的」。
有分析認為，北京正默許或容忍越南，傾向將強制措施的重點放在菲律賓身上。布蘭丁向中央社表示，中國目前對越南擴張並無激烈反應，「因中國別無選擇」。
他把越南的南海機運形容為「三星連珠」（Alignment of three planets）。首先是起身對抗2014、2019年中國的強硬攻勢。第二是當中國決定再次把目標鎖定較弱的菲律賓，正也是越南如今還在利用的機會。
第三機運則是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。2021年疫情期間，越南啟動南海的造陸計畫，十多座島嶼同步進行，北京難以阻擋。「若改變既成現實代價太高，那中國就會接受，並假裝沒有發生」。
他告訴記者，「很多人都認為中國具壓倒性力量，能為所欲為，無論何時何地都可全部一次應對，但這不是真的」。中國自稱有400艘船艦，但其中一半為沿海船隻，無法遠洋航行。
再者，「中共無法一次全力部署，扣除維修、訓練，解放軍約有120艘服役中的遠洋船艦。然而船艦會被分散在渤海、黃海、南海、台灣海峽、非洲吉布地海軍基地、柬埔寨雲壤海軍基地等，會分身乏術，無法各方應付。
他分析，換言之，中共無法承受多線開戰，具有壓倒性力量的神話也只是中共企圖塑造的形象。
在越中關係上，雙邊經濟貿易緊密，然而在安全國防上，河內卻仍提防北京。如越南正逐漸與美國拉近關係，允許美國航空母艦靠岸補給、部分飛機降落境內補給等。
越南近年也許多國家與簽訂多項戰略協議，包括重啟和深化與菲律賓高層級的合作，簽訂備忘錄、雙邊軍事互訪等。
布蘭丁分析，對越南來說，中國是「房裡的大象」，不容忽視，但也不代表越南不能與鄰國合作。而越南積極拓展的多邊關係與戰略協議，正是努力不成為任何強權跟隨者的證明。（編輯：周永捷）1141122
其他人也在看
越南中部持續降雨引發洪水 增至16死5失蹤
（中央社河內20日綜合外電報導）隨著越南中部持續降雨引發洪水，救援人員從被淹沒房屋的屋頂救出受困民眾。越南政府今天表示，上週末迄今已造成至少16人死亡，另有5人失蹤。中央社 ・ 1 天前
高雄月世界遭濫倒成垃圾山！ 幕後首腦里長李有財父子羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸廢棄物案，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，經收押指揮傾倒垃圾的蘇邦誠之後，進一步追查幕後首腦為現任無黨籍里長李有財，將他拘提到案，連同兒子李子森雙雙遭法院裁定收押。檢察官嚴維德19日指揮警察、環保局、林務署至田寮3處山坡地履勘，現場遭自由時報 ・ 3 小時前
他整理母遺物找到《超人》漫畫第一期 $30購買79年後拍出2.8億
真是最寶貴的遺產！美國加州一個家庭在整理遺物時，意外找到全球漫畫界的傳奇寶物—1939 年出版的《超人》（Superman #1）第一期。這本原價不到一美元的漫畫，經拍賣行鑑定後被評為「史上保存最完美的版本」，並於 20 日以 912 萬美元（約新台幣 2.8 億）的天價落槌，打破全球漫畫拍賣紀錄，成為史上最昂貴的漫畫。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
德語媒體：危險的升級
《新蘇黎世報》發表評論稱，日本首相的涉台言論，引發中國強力反彈，中日關系再度陷入了危險的漩渦。《南德意志報》評論稱，德國財長克林拜爾完全跌進了北京的陷阱。德國之聲 ・ 13 小時前
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 1 小時前
晶片戰爭作者：台灣想確保優勢 AI技術堆疊至關重要
（中央社記者張欣瑜聖荷西21日專電）「晶片戰爭」作者米勒受訪表示，美國推動晶片製造回流下，美國晶片生態系仍將與日本、歐洲、韓國與台灣等價值同盟合作，沒有國家能獨善其身；台灣在晶片領域已扮演關鍵角色，想要確保優勢，當前挑戰在於如何在AI產業價值鏈，尤其在軟體與應用方面，展現更強競爭力。中央社 ・ 3 小時前
日中關係緊張 日本音樂人在中國演出遭取消
（中央社北京21日綜合外電報導）隨著日本與中國外交關係緊張，日本音樂人在中國的演出遭取消。日本音樂人約十多場原訂在中國各大城市舉行的演出本周突然遭取消。中央社 ・ 14 小時前
漫步在彩虹端！中捷烏日站天橋出現超夢幻「地景」驚豔路過民眾
漫步在彩虹端！台中捷運烏日站跨站天橋近日完成公共藝術，天橋兩側牆面以代表中捷綠線18個車站的主題色打造視覺廊道，多彩牆面公共藝術在陽光照射下，絢爛色彩投映在橋上地面形成「地上彩虹」，旅客行進其間有如「漫步在彩虹上」，超夢幻「地景」讓路過旅客驚喜加驚豔，新「移動美學」形成話題。自由時報 ・ 2 小時前
高市「台灣有事」發言讓陸暴怒 CNN曝北京背後「更深層顧慮」
日本首相高市早苗上任數周，就因為在國會就「台灣有事」答辯，親身感受到觸碰中國在台灣問題紅線的下場。北京隨即啟動經濟施壓手...聯合新聞網 ・ 22 小時前
沒有火花只有笑容 曼達尼會川普白宮一片祥和
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。中央社 ・ 3 小時前
抗中挺日！美國務院發聲 賴總統大啖水產2／美國務院首度發聲挺日本 反對武力脅迫改變台海現狀
日本與中國的外交風波持續延燒，美國國務院昨（20日）主動發聲，強調對美日同盟的承諾堅定不移，無論在台海、東海或南海，都堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。這也是美國政府在這次日中衝突升溫後首次表態。鏡新聞 ・ 23 小時前
義大利豪宅博物館 科隆納宮曾為教宗府、電影場景
（中央社記者黃雅詩羅馬22日專電）羅馬公立博物館眾多，但有座獨特私有「豪宅博物館」科隆納宮，地主科隆納家族後代現仍居住其中。這棟建築不僅曾是教宗府，見證近代羅馬政治、宗教最風起雲湧的一段權鬥史，也是經典電影「羅馬假期」結尾場景拍攝地。中央社 ・ 2 小時前
中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈
中國駐日大使館稱「釣魚臺屬中國」 引爆日本輿論反彈EBC東森新聞 ・ 2 小時前
醫療突破！三指爸迎來十指健康女兒 北醫阻斷「龍蝦爪畸形」罕病基因
出生時只有3根手指、走過50多次手術的李先生，從未想過有一天能抱著一個「10根手指」的孩子，台北醫學大學附設醫院生殖醫學中心今（20日）分享，團隊成功阻斷導致「龍蝦爪畸形」的TP63罕病基因，協助李先生與妻子誕下健康女嬰，成功終結「新生突變」（de novo mutation）的遺傳傳遞。自由時報 ・ 1 天前
小孟老師運勢／巨蟹小錢滾大錢！專家點「這星座」小心支出爆量
生活中心／綜合報導11月22日十二星座運勢揭曉！命理專家小孟老師分析，今日「財運王」由巨蟹座奪下寶座，不僅投資看對方向，還有機會「小錢滾大錢」，堪稱本日最會賺的幸運星；財運表現中規中矩的射手座雖然沒有突如其來的驚喜，但手上既有投資穩健持續，也能靠耐心守住荷包；而最需要注意的則是金牛座，今日務必「勤儉節約」，稍不留神就會變成支出爆量、錢包慘被掏空的那位。民視 ・ 4 小時前
股市成長當政績？賴清德自誇台股最高曾衝2萬8千點 他看不下去：關民進黨啥事
受到美股四大指數全面下跌影響，台股今（21）日大跌近千點。總統賴清德今日前往雲林西螺鎮朝興宮贈匾致詞時表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時，台股僅約8千點，而他上任後積極推動經濟發展，今年股市最高曾達2萬8千多點，國民平均所得也超越韓國與日本。對此，新黨台北市議員侯漢廷直批，「賴清德有病，要馬英九吃藥」。侯漢廷在臉書發文表示，2016至2021年台股飆漲，......風傳媒 ・ 12 小時前
最新／高市早苗震撼表態了！未改變「日中戰略互惠關係」想法
即時中心／廖予瑄報導先前日本首相高市早苗因發布「台灣有事，就是日本有事」的發言，引發中國不滿，並祭出一連串類反制行動。對此，高市今（21）日受訪時也指出，對於推進日中戰略互惠關係的想法，「沒有任何改變」。民視 ・ 21 小時前
坦贊鐵路2.0：中國加大在非洲投資
中國與贊比亞和坦桑尼亞簽署協議，啟動投資額14億美元的鐵路升級項目，改造中國在上世紀70年代援建的坦贊鐵路。中國官媒稱這是「一帶一路」的又一旗艦項目。德國之聲 ・ 12 小時前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 2 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前