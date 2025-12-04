南海椰林的聖誕節 看見海南島聖誕樹林奇景 熱帶中國的進步看得見

椰子樹下的聖誕樹林，在海南島已經妝扮成熱帶的銀白世界。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／海南島海口 報導】這是中國唯一的熱帶島嶼、熱帶省，這是海南島(海南省)，雖然海南島位居熱帶，卻是熱帶地區極富西方聖誕節熱烈氣氛的椰子樹下聖誕樹林地區，每年11月的海南島就會出現大量雪妝銀白聖誕樹林，因為包括東北地區的大量移民和旅客會南移，前進海南島避冬，中國的海南島就彷彿美國的夏威夷一樣，成為冬季最重要的旅遊大島。

據中共官方統計，海南島常居人口超過一千萬人，但在進入冬季後會有大量大陸北方與東北的居民會飛奔海南島避寒、過冬，官方最近3年統計，每年飛奔海南島的外來人口約9700萬人，超過常居人口的9倍，而且他們多半是選擇冬季的11月至次年3月來避冬。也因為海南島的熱帶氣候(緯度甚至比鄰國越南、菲律賓若干地方還靠近赤道)宜居，所以冬季的外省人特別多，這些外省人大量移居海南島，在海南島整片整片的社區購屋，也帶來很多異於以往的消費習慣和生活習慣，包括提前在11月開始享受異國風情的聖誕風。

最近兩年的冬天，海南島的外省移民已經開始在島上城市陸續開辦中老年人籃球賽，也吸引了很多臺灣地區的中老年人組隊來海南島賽球旅遊，逐漸臺灣老球員發現海南島的人文生態出現很多變化，號稱海南島籃球賽的主辦單位，其實是整批整批的外省移民所辦，比如說12月上旬的文昌椰林籃球賽事成都軍區退伍老幹部在退休後集體移民文昌，開始舉辦中老年籃球賽，借助他們以往在成都軍區的舊關係，招募各省市老友來海南旅遊兼打球。

緊鄰文昌的海南島省會海口市，今年首度舉辦海南省自貿港盃籃球賽，主辦賽事的會長其實也是早年參軍的安徽人，他在退伍後留在海口轉業工作，也經營出很強的官方關係(包括司法界)，得以幫主省政府舉辦國際化的自貿港盃籃球賽，許多赴賽的的參賽球員其實也是過去幾年從大陸各省市退休的老幹部與資本家移民海南島的新外省人。

最近30年，海南島的人口結構發生很大變化，不僅是年輕移民家庭增加很多子女人口，60歲以上退休人士也因手頭寬裕，紛紛飛來海南島置產購屋，也因而帶動省會海口市的經濟發展，包括大型購物商場與美式的購物中心，這些大型購物商場不緊規模直逼新加坡，甚至超越了寶島台灣的台北市、高雄市，新穎的大型購物中心也產生了很多大型促銷活動與節慶周年慶活動，以吸引召來年輕消費族群，西風東漸的聖誕節購物潮也隨之興起，不僅是遠勝大陸一線城市，也遠勝台港地區的華人繁榮世界。

年輕少女的美拍，這不是東京也不是香港，這是海口的少女過聖誕節。 (魏冠中攝影)

海南島大型購物商場的聖誕節氣氛，比寶島臺灣早半個月。 (魏冠中攝影)

