南海海槽地震風險上升！ 專家警告：台灣需提高警覺

南海海槽大地震的發生率正在上升，根據《TVBS新聞網》報導，地震專家郭鎧紋指出，自1972年12月2日以來，菲律賓海板塊周邊地區未曾發生規模7.9以上的地震，這使得目前的能量逐漸累積，可能導致規模7.5至8的地震。台灣位於菲律賓海板塊的邊緣，必須特別小心。

郭鎧紋提到，自1900年至1947年，菲律賓海板塊的地震活動頻繁，這段期間是地震能量的快速釋放期。然而，自1947年至1972年，則是能量的累積與釋放的平衡期。至今，自2023年12月2日以來，已過778天未發生規模7.5以上的地震，超過平均間隔677天，這一現象值得關注。

郭鎧紋統計菲律賓海板塊地區累積釋放能量圖。（圖／郭鎧紋提供）

此外，郭鎧紋重申，地震的影響不僅限於台灣，南海海槽的地震風險同樣高。日本政府曾預測，南海海槽在30年內發生大地震的機率約為80%，但最近已修訂至90%以上，這顯示出南海海槽的潛在危險性。

菲律賓海板塊地震活動評估。（圖／郭鎧紋提供）

全球地震活動評估。（圖／郭鎧紋提供）

