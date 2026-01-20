南海海槽地震風險增！恐爆規模8巨震 專家點名「台灣也要小心」

生活中心／林昀萱報導

南海海槽未來發生強震機率最高90%。（圖／日本氣象廳）

日本島根縣6日發生規模6.4極淺層地震，鄰近地區震度達到5強，好在未造成災情。東京大學地震研究所名譽教授笠原順三表示，自己很憂心日本海這一側的地震，會牽動南海海槽。地震專家郭鎧紋指出，菲律賓海板塊正慢慢累積能量，可能會出現規模7.5到8地震，位處菲律賓海板塊周邊的台灣要注意。

南海海槽位於日本南面海域，由日本駿河灣延伸至日向灘海域，長約700公里，屬於菲律賓海板塊與歐亞板塊的聚合型板塊邊緣。南海海槽地震是指位於靜岡縣至宮崎縣對出海域的南海海槽發生8至9級大地震，1944年海槽東面曾發生7.9級地震，並在1946年於西面再發生8級地震。日本政府的地震調查委員會曾在2025年9月上修預測，未來30年內發生同樣規模的地震機率為60％至90%。

日本政府預測，如果「南海海槽特大地震」發生，造成的經濟損失最大可能超過292萬億日元，恐導致29.8萬人死亡。且一旦南海海槽在「冬季深夜」發生大地震，將是傷亡最慘重的時刻，在最壞情況下，推估宮崎縣因海嘯和建物倒塌造成的死亡人數恐飆至3萬9千人，這是宮崎縣5年前公布的損失估計的2.6倍。

專家示警，台灣位處菲律賓海板塊周邊要小心。（示意圖／Pixabay）

據《TVBS新聞網》報導，郭鎧紋指出，菲律賓海板塊自從1972年12月2日後就沒有再發生規模7.9以上地震，能量累積中，示警台灣位在菲律賓海板塊周邊，要小心恐發生7.5到規模8地震。且台灣自從2023年12月2日至今都未發生規模7.5以上地震，已經超過平均間距677天要特別注意。不過他也強調，不只台灣周遭，南海海槽位在菲律賓海板塊和歐亞板塊交界處也很危險。

