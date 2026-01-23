南海海槽地震飆90％ 專家憂能量達高峰：台灣恐搖8級巨震

近年南海海槽巨大地震引發各界憂心。（示意圖／翻攝自Pexel）





南海海槽近年可能有巨大地震引發各界憂心，日本地球科學專家鎌田浩毅警告，去年底青森縣發生的強震恐為更大災害的前震，預測南海海槽30年內發生強震機率已至90％以上，台灣地震專家郭鎧紋也指出，菲律賓海板塊已有累積能量，恐有8級強震。

據日媒《FRIDAY DIGITAL》報導，鎌田浩毅指出，去年12月8日發生在青森縣東海岸的7.5級地震，極有可能是更大規模災害的前震，回顧過往紀錄，1963年依登府島近海發生8.5級巨震前，也曾出現規模7級的地震活動，而北海道附近的千島海溝與東北沿海的日本海溝，有發生9級以上強震的可能性。

鎌田浩毅透露，若發生板塊連動，從北海道至關東地區的太平洋沿岸恐將面臨毀滅性海嘯威脅，岩手縣宮古市預計遭受海嘯高度恐達29.7公尺，青森縣與北海道部分地區也將面臨超過26公尺的巨浪襲擊。

未來30年內發生首都直下地震的機率已高達70％，根據日本政府中央防災委員會公佈的損失評估，一旦發生規模7級地震，死亡人數最高恐達1.8萬人，若加計後續次生災害則上看4萬人死亡，損失估計達83兆日圓（約新台幣1兆元），另外，發生規模8至9級南海海槽巨大地震的機率，已上修至90％以上，恐造成近30萬人死亡，損失逾290兆日圓（約新台幣59兆元）。

專家示警7.5至8級強震襲台

據《TVBS新聞網》報導，地震專家郭鎧紋指出，菲律賓海板塊的能量已累積至高峰，台灣位處菲律賓海板塊周邊，必須嚴防規模7.5至8級的強震發生。此外，根據數據統計，自2023年12月2日至今，全球已有超過778天未發生規模7.5以上地震，遠超平均間距677天，往往是巨大能量累積的徵兆，釋放壓力隨時可能爆發。

