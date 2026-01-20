南海海槽大地震30年內發生機率曝！郭鎧紋：台灣周邊也要注意規模8強震

日本政府估計南海海槽巨大地震，在30年內發生的機率為6成至9成以上。（示意圖／翻攝自photoAC）

日本正進入前所未有的「災害季節」，未來10餘年內恐同時面臨千島海溝與日本海溝巨大地震、首都直下地震（又稱為「南關東直下地震」），以及南海海槽巨大地震的連鎖風險。對此，地震專家郭鎧紋也表示，目前南海海槽很危險，要留意台灣周邊的菲律賓海板塊，可能發生規模7.5到規模8的地震。

據日本講談社發行的《星期五》雜誌報導，專長於地球科學的京都大學名譽教授鎌田浩毅近日發出警告：「2026年，特別需要對大規模地震保持高度警戒。日本已經正式進入規模完全不同層級的『極端嚴重災害季節』。」

談到大型地震，許多人記憶猶新的應是去年12月8日震央位於青森縣東方外海、芮氏規模達7.5的地震。真正令人憂心的，是這類地震可能引發後續更大規模的災難。在北海道的千島海溝，以及東北外海的日本海溝，歷史上曾多次發生最大規模超過芮氏9的超大型地震。

鎌田指出：「在『千島海溝、日本海溝巨大地震』發生之前，周邊地區往往會先出現芮氏規模7左右的地震。以1963年的擇捉島外海地震為例，在主震之前就曾發生過規模7的地震。去年12月青森縣外海的那場地震，也不能排除是前震的可能性。」

回顧過去的千島海溝與日本海溝地震，幾乎都伴隨著巨大海嘯，從北海道一路到關東的太平洋沿岸廣泛地區遭到侵襲。根據海岸沉積物調查等研究推估，岩手縣宮古市可能出現高達29.7公尺的海嘯，北海道襟裳町與青森縣八戶市也可能迎來超過26公尺海嘯。

鎌田補充，今年同樣必須高度警惕的，還包括未來30年內發生機率約7成的首都直下地震，「去年12月19日，日本政府的中央防災會議公布了芮氏規模7的首都直下地震災害推估。最嚴重情況下，死亡人數可能達約1.8萬人，災害相關死亡人數接近4萬人，全毀或毀損的建築物約40萬棟，經濟損失高達約83兆日圓，東京的城市機能幾乎陷入全面癱瘓。」

由於首都圈的1都3縣，集中了日本約1/3的人口，東京都在2022年5月公布的情境模擬也顯示，地震發生3天後，儲備物資即開始不足，1個月後，湧入避難所的人們會陸續出現身心狀況惡化的情形。2011年東日本大震災時，物資也曾長時間中斷，而在首都圈，同樣可能出現斷水斷電和糧食短缺的絕望處境。

不過目前最令人擔憂的，還是規模達芮氏9的南海海槽巨大地震。鎌田指出，其震源範圍可能形成「東海」、「東南海」、「南海」與「日向灘」4個區域連動的複合型地震，死亡人數最多恐超過29萬人。政府估計南海海槽巨大地震在30年內發生的機率為6成至9成以上（另1種計算方式為2成至5成），但鎌田表示，下次發生的時間點其實已能相當程度地推定。

鎌田分析，南海海槽巨大地震發生時，會伴隨地盤瞬間抬升的『回彈隆起』現象。自江戶時代以來，高知縣室津港持續測量隆起高度，研究顯示，隆起高度越大，下1次地震發生前的間隔時間就越長，「根據前前次（1854年）與前次（1946年）地震的隆起高度進行推算，可以預測發生時期。也就是說，下次南海海槽地震，極可能落在2035年前後5年的範圍內。」

此外，在南海海槽巨大地震發生前約40年，日本歷史上往往會出現內陸直下型地震頻繁發生的情況。鎌田指出，近年來，從1995年的阪神大地震、2016年的熊本地震，到2018年的大阪府北部地震，接連不斷。因此，內陸型的首都直下地震風險，也正一天天升高。

首都圈面臨的威脅並不僅限於直下地震。政府中央防災會議同時對南海海槽巨大地震引發的海嘯提出警告，「關東各地以及伊豆諸島，都可能遭遇超過10公尺的巨大海嘯，其規模足以在短短約15分鐘內，讓東京都內眾多地下街完全淹沒。」

另據《TVBS新聞網》的報導，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋受訪時也警告，目前南海海槽很危險，因為台灣周邊的菲律賓海板塊，在1900年至1947年間，常發生規模7.9以上地震；然而，在1972年之後，菲律賓海板塊就沒有規模7.9以上地震，所以必須留意可能發生規模7.5到8的地震。

