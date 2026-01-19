南海海槽恐有規模8大地震！專家點名「台灣也要小心」：能量累積中

近來南澳海盆、和平海盆一帶地震活躍，讓人不禁擔心發生大地震的可能性。前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋分析，菲律賓海板塊1900年至1947年大地震頻發，不過自從1972年12月2日後，能量一直在慢慢累積，位於菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊交界處的台灣、南海海槽，要小心規模7.5至8的大地震。

據《TVBS新聞網》報導，郭鎧紋指出，菲律賓海板塊周邊從1972年12月2日後，沒有發生規模7.9以上地震，2023年12月2日以後沒有發生規模7.5以上地震，能量有逐漸累積的趨勢，台灣位於菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊隱沒帶，要特別小心發生大地震的風險，尤其是規模7.5至8地震的可能性。

郭鎧紋點名，除了台灣以外，同樣位於板塊交界處的南海海槽，大地震風險同樣很高，日本政府地震調查委員會2025年9月最新修訂的長期評估顯示，南海海槽沿線未來30年內，發生規模達8至9級地震的概率為60～90％以上。

根據內政部消防署官網，緊急避難包建議涵蓋六大類，分別是糧食飲水、醫療及清潔品、禦寒保暖衣物、貴重物品、鞋子、其他工具，其中糧食飲水包括飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等，醫療及清潔品包括優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等），其他工具包括哨子、防災地圖、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等。

