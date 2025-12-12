南海渚碧礁上空升起照明彈! 中戰機警告射擊「3連發」驅離菲律賓巡邏機

菲律賓一架巡邏機近期抵近渚碧礁上空，中方朝其飛行方向發射了三枚照明彈進行警告，逼迫菲機轉向離開。圖為過往解放軍殲-16戰機逼近澳洲P-8A反潛機並發射干擾彈。(資料照) 圖 : 翻攝自騰訊網/李春光

[Newtalk新聞] 南海海域近日中菲軍事摩擦再次升級。據 「劉覽勳鑒」發文指出，菲律賓一架巡邏機近期再次抵近中國控制的渚碧礁上空，中方迅速做出強硬反應，朝其飛行方向發射了 3 枚照明彈進行警告，最終逼迫菲機轉向離開，引起國際關注。菲律賓長期為了南海主權問題與中國發生衝突，而中國對付菲方軍艦與船隻的手段也越來越兇狠。

中方作者稱，每一次菲律賓軍機或船隻的抵近，實質上都是一次試探行為。菲方透過派出飛機和船隻，藉機測量中方的反應速度，記錄艦船數量，並拍攝警告畫面，隨後向國際媒體發布，以塑造「受害者」敘事，將南海問題國際化。

中國解放軍日前在南海對菲律賓巡邏機發射照明彈。(示意圖) 圖 : 翻攝自星球調研室

然而，中國的應對從最初的無線電驅離、水砲攔截，到如今的警告射擊，每一步都是將其主權主張轉化為具體行動。而照明彈雖然並非攻擊性武器，卻是最明確的軍事警告信號；中國對相關島礁及海域的管控，是全天候、全領域的，空中範圍也不例外。

「劉覽勳鑒」指出，菲律賓的底氣很大程度上來自於外部的「美菲同盟」，他猜測，菲律賓可能誤以為只要將衝突控制在「非武裝摩擦」層面，風險便是可控的。

中國在渚碧礁部署的艦船已不限於海警船，甚至也有醫療船的存在。 圖：翻攝自單手搓核彈

