南海秀肌肉！陸首出動「轟炸機編隊」巡航 嗆菲國「別再挑事」

南海局勢持續緊繃，解放軍南部戰區16日證實，近日動員轟炸機編隊在南海巡航，這也是大陸在南海首次以轟炸機編隊的方式巡航，引發關注。

轟-6戰機。（圖/翻攝《央視新聞》）

《環球時報》報導，南部戰區新聞發言人田軍里表示，菲律賓近來多次在南海進行「聯合巡航」，損害地區和平穩定，「我們正告菲方立即停止挑起事端、升級緊張局勢。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，任何侵權滋事企圖都不會得逞。」

與此同時，菲律賓武裝部隊在X平台表示，自14日至15日，菲軍與美國印太司令部及日本海上自衛隊，展開「多邊海上合作活動」（MMCA）。菲方表示，此舉彰顯「地區團結與合作日益加強」。

廣告 廣告

報導引述大陸南海研究院區域國別研究所所長丁鐸指出，解放軍海空力量戰備巡航已常態化，「一些特定戰術行動本身，就是對菲律賓及部分域外國家在海上的挑釁行為作出的直接回應。」

大陸軍事專家宋忠平16日表示，轟炸機是最重要的空中打擊力量之一，「轟炸機編隊展示更強大的打擊能力」。他指出，相比之下，殲擊機載荷有限，其對海打擊能力也受到一定制約。

宋忠平透露，目前解放軍轟炸機編隊以轟-6系列為主，包括轟-6K、轟-6N與轟-6J，其中轟-6K負責對海打擊，主要針對大型、慢速移動目標。

延伸閱讀

MLB/大谷翔平獨缺賽揚獎沒拿 落合博滿預言：35歲前get

MLB/道奇冠軍成員赫南德茲開刀 「曬骨折傷勢」無緣經典賽

MLB/大谷翔平又全票拿MVP 王貞治直呼：實現屬於日本人的夢