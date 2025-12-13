南海衝突升溫！菲漁船遭大陸水砲襲擊 控陸方「惡劣手段」釀3傷2船毀

菲律賓漁船在仙賓礁附近遭大陸海警水砲攻擊，船身受損嚴重。（圖／菲律賓海岸防衛隊提供）

南海爭議海域再度爆發衝突。菲律賓海岸防衛隊表示，大陸海警近日在位於菲律賓專屬經濟區內的仙賓礁（Sabina Shoal）附近，對菲國漁船施射水砲並採取阻擋航行的行動，造成至少3名菲律賓漁民受傷、2艘漁船嚴重受損。

菲律賓漁船在仙賓礁附近遭大陸海警水砲攻擊，船身受損嚴重。（資料畫面／達志／美聯社）

菲律賓海防隊指出，事件發生於前一日（星期五）下午，當時約24艘菲律賓漁船在仙賓礁附近海域作業時遭到大陸海警船噴射高壓水砲阻擋，還伴隨多次阻礙航行的「攔截動作」。其中一艘大陸海警小型船更切斷多艘菲方漁船的錨繩，對漁船與漁民安全造成威脅。

海防隊在聲明中強調，陸方的行為已危及菲國漁民安全，並呼籲大陸海警遵守國際海上行為準則，將生命安全置於首位，而非以執法之名危及漁民生命。菲方同時表示，菲律賓海岸防衛隊派出的救援船在前往現場提供協助時，也遭到大陸海警多次攔阻，阻礙救援行動。

大陸海警船以高壓水砲驅趕菲律賓漁船，現場激烈對峙。（資料畫面／達志／美聯社）

菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）特別點名，大陸海警日前對事件的說法實際上是承認其行為不當。他表示：「他們承認對普通菲律賓漁民採取了這種惡劣手段。」此外，菲方已在今晨成功抵達現場漁船，為受傷漁民提供緊急醫療處置與必需補給。

對於此次事件，大陸駐菲律賓大使館因當日適逢假期尚未對外界做出即時回應。大陸海警局則於日前表示，其已對多艘菲國漁船採取「驅離與管控措施」，並指控菲方漁船進入敏感水域「挑釁並企圖製造事端」。

仙賓礁距離菲律賓巴拉望省西方約150公里，屬於南海主權爭議熱區之一。（圖／翻攝自Google Map）

仙賓礁距離菲律賓巴拉望省西方約150公里，屬於南海主權爭議熱區之一。大陸主張幾乎整個南海均屬其領土，與菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、汶萊等國的專屬經濟區發生重疊爭端。2016年海牙常設仲裁法院裁定中國在南海的廣泛主張不具國際法依據，但中國拒絕接受該裁決。

南海是全球重要航道，每年貿易額逾4.5兆美元，戰略地位極為重要。隨著各方活動增加，南海海上衝突與摩擦頻繁升溫，亦引發國際關注與區域安全疑慮。

仙賓礁爭議海域再次爆發衝突，菲中關係持續緊張。（圖／翻攝自X，@ABSCBNNews）

