南海角力！解放軍機編隊硬闖菲黃岩島軍演畫設區

解放軍南部戰區發動南海黃岩島領海領空及周邊區域展開執法巡查和組織戰備警巡。圖為2025年12月31日派出多架搭載鷹擊-12反艦巡弋導彈的轟-6K轟炸機巡航。 圖：翻攝「微博」@南部戰區

[Newtalk新聞] 共軍南部戰區 31 日發布消息指出，已組織海、空兵力在黃岩島領海、領空及周邊海空域展開戰備警巡行動。大陸央視微信公眾號「玉淵譚天」也披露，南部戰區轟-6K轟炸機、殲擊機組成編隊飛抵黃岩島空域後，沿東南方向空域巡航。同日，中國海事局網站 31 日也發布，廣東海事局發布航行警告， 1 月 31 日 16 時至 2 月 1 日 4 時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

共軍南部戰區微信公眾號強調，黃岩島是中國固有領土。1 月以來，戰區部隊海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，堅決回擊域內個別國家侵權挑釁行徑，堅決捍衛國家主權安全，堅定維護南海地區和平穩定。

公開資料顯示，近日菲律賓劃設軍事演習區，將中國黃岩島納入其管控範圍，並涵蓋中方宣稱的領海與領空。中方認為，相關作法嚴重侵犯中國的領土主權與海洋權益，屬於非法行為。南部戰區隨後組織軍機穿越菲方所劃設區域，展現中方對黃岩島領海、領空的實際管控，並指菲方所設演習區不具法律效力。

另據了解，菲律賓與美國於 1 月 25 日至 26 日，在主權存在爭議的黃岩島周邊海域，完成今年首次「海事合作活動」（MCA）聯合巡航。對此，共軍南部戰區 27 日回應稱，菲美相關行動擾亂南海局勢、破壞區域和平穩定，並表示解放軍海軍在同一時段於南海海域實施例行巡航。

