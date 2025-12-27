南海風雲：經濟依賴與主權捍衛 馬來西亞的艱難平衡木

圖片來源/asean.org

（中聞社/ Victoria Chong 馬來西亞報導） 馬來西亞正試圖在南海（南中國海）的洶湧波濤中，走出一條艱難的平衡路線。面對中國的經濟引力與日益強勢的主權聲索，吉隆坡如何在捍衛國家利益與維持最大貿易夥伴關係之間取得平衡，正成為國際焦點 。 這場角力在2024年8月底再次浮上檯面。菲律賓媒體揭露，中國政府因馬來西亞持續在南海推進油氣勘探，向馬國駐華大使館發出外交照會，指控此舉侵犯了中國對南沙群島的主權 。 安華的兩難：堅持主權 亦不點名歸咎 面對北京的壓力，馬來西亞首相拿督斯里安華（Anwar Ibrahim）立場堅定。他曾公開表示，儘管面對中國抗議，馬國仍會繼續在南海勘探石油與天然氣，並堅決捍衛航行自由 。安華後續受訪時再次強調，即使收到抗議照會，大馬的勘探工作也不會停止 。 然而，安華也試圖緩和緊張局勢。他表示，馬國與多個鄰國都存在邊境問題，不能只將邊境問題歸咎於中國 。 這種謹慎其來有自。中國已連續16年位居馬來西亞最大貿易夥伴 。僅在2023年，雙邊貿易額就高達1060億美元 。隨著中國國家主席習近平2024年4月訪馬，兩國關係持續深化，馬國正積極尋求擴大在港口、數碼經濟和綠色科技等領域的合作，以縮小貿易差距 。 中國的「雙軌」施壓：法律戰與白菜戰略 今年擔任東協（ASEAN）輪值主席國的馬來西亞，與中國在南海存在領土糾紛。中國2023年公布的標準地圖，將東馬沙巴與砂拉越等海域劃入其版圖，引發大馬議員呼籲反制，甚至提議將南海正名為「馬來海」 。 馬來西亞瑪拉工藝大學教授莫哈末·拉姆蘭博士（Mohd Ramlan）分析指出，中國正採取一種刻意的「雙軌」方式，結合法律壓力與軍事存在 。其目的並非公開對抗，而是透過漸進施壓來「震懾而不引發強烈國際反彈」 。 拉姆蘭博士將中國的外交照會與向聯合國提交的文件視為「法律戰」。中國試圖利用所謂「歷史性權利」對抗《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），構建一套「替代性的法律敘事」，藉此模糊國際法，並在外交上孤立馬國 。 與此同時，中國在馬來西亞專屬經濟區（EEZ）部署海警和海上民兵船隻，成為「法律主張」的軍事執行 。這種被稱為「白菜戰略」的做法，通過層層包圍製造既成事實，傳遞出明確信號：挑戰中國的代價將過於沉重 。 學者的務實建議：威懾、分散與柔性外交 面對中國的策略，義大利－東協研究院研究員埃馬努埃萊·巴萊斯特拉奇（Emanuele Balestracci）建議，馬來西亞應採取「威懾與不結盟」並行的策略。這包括發表《海洋白皮書》以否定中國的「十段線」、與越南和印尼建立「海洋論壇」協調巡邏，並適度加強海事執法 。 拉姆蘭博士則強調，馬來西亞應加強推動一份具有法律約束力的《行為準則》（COC） 。同時，應透過《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）等框架來多元化經濟聯盟，並對港口、電信等關鍵基礎設施的投資進行嚴格安全評估 。 對於馬國比菲律賓和越南更溫和的態度，學者認為這是一種戰略選擇。巴萊斯特拉奇指出，強大的中馬經濟關係對執政菁英的政治合法性至關重要 ，且國內民調顯示民眾對南海的關注度不如菲、越兩國 。 拉姆蘭博士總結，馬來西亞的「柔性外交」並非被動 。事實上，馬國仍在低調提升海軍與海警力量，並向聯合國提交大陸架延伸主張 。這是一種務實的妥協與有限抵抗的結合，旨在維護主權的同時，避免危及至關重要的雙邊經貿關係 。 東協團結遙不可及？ 儘管馬來西亞國防部長莫哈末卡立在東協海軍參謀長會議上呼籲團結應對海上挑戰，但學者普遍認為東協難以形成統一立場。 拉姆蘭博士直言，由於各國利益衝突、威脅評估差異，以及柬埔寨、老撾等國與中國關係緊密，東協的共識決策機制反而成了掣肘。埃馬努埃萊亦指出，老、柬兩國在拖慢《行為準則》上扮演了阻力角色。學者們認為，東協的現實是「管理分歧」，而非實現一致。