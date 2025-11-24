南消展現科技救災實力 新竹消防參訪取經

南市府消防局廿四日辦理「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」，新竹消防局也到場參訪。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

南市府消防局廿四日辦理「幫浦消防車高壓細水霧科技救災運用共識營」，新竹消防局也到場參訪本次課程，雙方也就裝備科技化運用與指揮決策模式進行深入技術交流。本次也聚焦科技救災領域，南市府分享幫浦消防車研發、系統化戰術建置與實戰應用成果。

南市消防局一一二年率全國之先投入幫浦消防車研發，以科技救災思維建立標準化訓練系統，透過多階段滅火實驗、案例資料化分析與戰術演練，逐步形成完整作戰架構。本次交流中南消團隊也特別分享高壓細水霧滅火原理、快速布線部署流程、傳統與細水霧水線整合及現行實務火場攻擊策略等。

南市消防局長李明峯指出，幫浦消防車具備「快速部署、少人力、高效能」等優勢，現已成為南市第一線火災應變的核心裝備，出勤量自每月廿多件提升至一二０多件，應用於住宅火警、狹窄街廓、夜間火災與初期火勢控制均展現絕佳成效。

南市街道項弄保有古城風情，但狹窄空間也是嚴峻考驗，幫浦消防車可同時支援冷卻、排煙、阻絕延燒等多項任務，結合高壓細水霧系統，能在強化效率同時也有效縮減人員，僅須兩、三員即可完成基本滅火部署。因應狹窄巷弄，幫浦消防車能夠有效進行初期壓制，以大型消防車支持水源，也能維持更好的戰術彈性，有效提升火場整體控制能力。

新竹消防局災害搶救科長陳孟嬬率四位救災人員參訪後，也對台南科技救災應用成果表示肯定，未來也將作為後續裝備評估、訓練規劃與策略制定的重要參考。市長黃偉哲強調，科技救災將是消防發展的關鍵方向，台南願持續以開放態度分享科技與戰術經驗，為市民打造更安全的生活環境。