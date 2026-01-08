南市消防局結合嘉南藥理大學、奇美醫院跨領域團隊全方位守護一線救災人員的健康，榮獲內政部消防署滿分評鑑。（讀者提供）

記者王勗∕台南報導

南市消防局於消防署一一四年度「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」績效評鑑中，從全國廿三縣市中以滿分優異成績獲得最高等次特優殊榮。局長楊宗林表示，南市消防局自一一四年成立職安專責單位，結合嘉南藥理大學、奇美醫院跨領域團隊，未來也將持續守護一線救災人員的健康。

消防署一一四年工作安全衛生作業中程計畫評鑑涵蓋行政管理、安全衛生管理系統建置、健康管理及業務重視度，除審視年度成果外，也實地走訪外勤單位視察，而南消結合嘉南藥理大學工作安全輔導團隊及奇美醫院的學術、醫療專業資源，跨領域合作保障一線人員健康，獲得委員一致好評，於評鑑中斬獲滿分佳績。