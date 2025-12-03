南消表揚績優志工 邀民共築防災底氣

南市府消防局三日針對志工人員辦理年終表揚暨聯誼餐會，市長黃偉哲出席肯定志工人員。(讀者提供)

記者王勗／台南報導

防災工作除仰賴救災人員外，也需要宣導人員持續投入，為感謝消防史料與防災教育館人員，南市府消防局三日針對志工人員辦理年終表揚暨聯誼餐會，市長黃偉哲也出席肯定志工人員長期在導覽解說、場館運作及防災宣導上的專業付出，推動安全觀念、強化城市韌性，成為台南安全的底氣。

南市消防局三日特別表揚揚年資滿三年、服務累計達三百小時以上的績優志工。感謝志工人員長年深耕消防史料館與防災教育館，協助導覽接待、推動防火與防災知識普及，並以專業態度回應民眾提問，提升市民對消防工作的理解與信任。這些志工以持續性的服務姿態強化城市安全文化，使消防史料與防災教育館成為民眾親近消防知識的第一線窗口，也有效延伸消防局公共教育的影響力。

市長黃偉哲表示，志願服務是城市韌性的底層力量，消防志工更是連結消防體系與市民的重要橋梁。志工人員堅定投入導覽、宣導與教育推廣，推廣防災知識同時，也提升城市整體防災能力！南市府也將持續強化志願服務資源與場域環境，讓志工在穩定且支持性的環境中服務。

消防局長李明峯強調，南市消防局將持續推動志願服務制度優化，強化訓練、提升場館服務品質，並鼓勵更多市民投入公益服務，共同打造更安全、具韌性且充滿教育能量的城市環境。