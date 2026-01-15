南消一大至榮眾科技新營廠舉辦化學災害搶救演練

消防局第一大隊新營分隊舉辦「危害性化學品搶救演練」。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

因應轄區內化學品使用場所日益增加，提升整體化學災害應變能量，消防局第一大隊新營分隊十五日選定榮眾科技公司新營廠，舉辦「危害性化學品搶救演練」，透過貼近實務的情境設計，全面檢視化學災害發生時的指揮調度與跨單位協同作為。

第一大隊指出，本次演練模擬燃燒物為三氧化鉻（氧化性固體）及丙酮存放處發生洩漏引發火災，分隊接獲通報後迅速出動，第一梯次到場即完成指揮架構建立、水源佔據及危害辨識，依危害性化學品災害搶救標準作業程序，明確劃設熱區、暖區與冷區，確保救災人員與周邊環境安全無虞。

消防人員穿著防護衣挺進災害現場，執行人命搜救、火勢控制及周界防護，並同步演練受污染人員除汙與後送處置流程，展現專業且有條不紊的救災節奏。並由工廠管理權人提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖，以及安全資料表等搶救必要資訊，指派專人至現場協助救災。

這次演練一併建立後勤照護機制，於火警現場選定安全處設置救災人員休息區，提供遮蔭、大型電風扇佐以浸泡冷水主動式降溫、補充電解質、飲水、營養、醫療評估及緊急處置，確保消防人員獲得安全且充分休息以恢復體力。