南測中心安全講習 確維精實戰力

記者陳彥陵／綜合報導

為強化進訓部隊專業戰力，陸軍部隊訓練南區聯合測考中心指揮官邱少將日前主持進訓部隊安全講習暨精神講話，針對訓場環境安全、準則教範要求及部隊常見問題進行剖析，並期勉中心及全體進訓官兵秉持「專業、責任、榮譽」之核心價值，持續精實戰技，在確保訓練安全的同時，厚植整體作戰能量。

邱指揮官表示，當前區域安全情勢嚴峻，敵情威脅多元且複雜，唯有平日落實戰訓本務，方能在關鍵時刻展現最佳戰力。另強調，進訓操演中的每個細節，都是戰場成敗的關鍵，官兵須將專業戰技內化為本能反應，鍛造一支「專業、精實、可靠」的堅強勁旅，戮力守護國家安全與人民福祉。

南測中心日前辦理進訓部隊安全講習，確維訓安精實戰力。（南測中心提供）