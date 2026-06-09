南測中心專案兵推 強化防衛作戰效能
記者葉軒瑜／綜合報導
陸軍南測中心日前辦理「專案兵棋推演」，由指揮官譚少將主持，召集作戰分區相關單位共同參演，驗證作戰計畫與應變機制，強化整體防衛作戰效能。此次推演結合實際作戰環境為基礎，融入敵情威脅與戰場狀況設計想定，就各階段重要目標防護、兵力部署及應處作為等課題進行演練。參演人員藉由走位式兵推模式，模擬戰場指揮與部隊行動過程，使推演內容更貼近實際作戰場景，有效驗證指揮決策及協調機制之可行性。
譚指揮官表示，兵棋推演是提升作戰整備與指揮能力的重要訓練方式，各級幹部應秉持實事求是精神，從推演過程中發掘問題、精進作為，持續強化重要目標防護及應變處置能力，確保在各種狀況下均能迅速反應、有效應處，達成防衛作戰任務目標。
南測中心辦理「專案兵棋推演」，驗證指揮決策及協調機制之可行性。（南測中心提供）
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