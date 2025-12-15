南港九如綠地升級 變身溪畔自然教室





台北南港的四分溪蜿蜒穿過城市，在九如綠地一帶形成難得的河岸綠廊。北市府公園處以「友流、共生、親水」為核心理念，打造四分溪友流生態水文環境教育基地，並同步完成九如綠地周邊生態植栽優化工程。透過生態水文展示、溪岸棲地重塑及在地樹種復育，使這片綠地蛻變為兼具教育、休憩與自然觀察功能的城市自然場域。

公園處表示，四分溪是南港地區重要的城市型溪流，過去多為民眾散步、運動的路徑，九如綠地則是四分溪兩側的重要綠帶，近期煥新亮相為休憩、教育與自然觀察的複合場域，此次規畫多項環境優化包括種植野薑花、文蜘蘭、網紋草和蔥蘭提升植栽層次，本土楓香、樟樹及水黃皮則適合溪岸環境生長，使整體植栽層次更貼合自然生態。此外，亦進行友善鋪面更新，改善原有步道高差，降低積水與滑倒風險，使長者、孩童皆可安全使用。在棲地營造方面，則以石礫、漂木、小型生態灘地打造微棲地，吸引蜻蜓、螢類、鳥類在綠地活動。

園藝工程隊楊國瑜隊長表示，九如綠地從過去為以散步為主的綠帶，近年加入共融遊具，至今已成為親子遊樂熱點，此次又增添溪流教育功能，使綠地彷彿成為「戶外自然課教室」，讓孩子在遊戲之餘也能認識水文與植生。

這次的綠地升級成為臺北市政府逐步推動溪流友善化的重要示範，也呼應城市在氣候變遷下提升水文韌性的需求。未來將持續透過植栽復育、教育導覽、企業認養等方式深化管理模式，讓自然河川與城市空間共存，打造更多具學習價值與生態意識的公共場域，想擺脫城市繁忙一成不變的節奏嗎?假日空閒之餘不如來一趟知性之旅（公車:205、270、270區間車、306、620、645副線、藍25、小1、小12、小12延駛動物園、小12區間車到達凌雲五村站，步行約2分鐘）。

