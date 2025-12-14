南港九如綠地升級 變身溪畔自然教室

四分溪友流生態水文環境教育基地，並同步完成九如綠地周邊生態植栽優化工程。(台北市工務局公園處提供)

記者王誌成／台北報導

南港區的四分溪蜿蜒穿過城市，在九如綠地一帶形成難得的河岸綠廊。台北市工務局公園處十四日表示，以「友流、共生、親水」為核心理念，打造四分溪友流生態水文環境教育基地，並同步完成九如綠地周邊生態植栽優化工程。

公園處指出，此次規畫多項環境優化包括種植野薑花、文蜘蘭、網紋草和蔥蘭提升植栽層次，本土楓香、樟樹及水黃皮則適合溪岸環境生長，使整體植栽層次更貼合自然生態。此外，亦進行友善鋪面更新，改善原有步道高差，降低積水與滑倒風險，使長者、孩童皆可安全使用。在棲地營造方面，則以石礫、漂木、小型生態灘地打造微棲地，吸引蜻蜓、螢類、鳥類在綠地活動。

園藝工程隊楊國瑜隊長表示，九如綠地從過去為以散步為主的綠帶，近年加入共融遊具，至今已成為親子遊樂熱點，此次又增添溪流教育功能，使綠地彷彿成為「戶外自然課教室」，讓孩子在遊戲之餘也能認識水文與植生。這次的綠地升級成為台北市政府逐步推動溪流友善化的重要示範，也呼應城市在氣候變遷下提升水文韌性的需求。