南港公園半夜傳裸身事件 公園處巡邏未見將加強取締

民眾黨台北市議員陳宥丞接獲居民陳情，指南港公園及周邊抽水站夜間疑有民眾全裸徘徊，引發不安，對此，台北市公園處表示，例行巡查未發現相關情形，將持續巡邏，若發現違規者將移送警方；警方則已調閱監視器釐清，若查證屬實將依法處理。

陳宥丞今日在臉書發文表示，陸續接獲多位居民反映，南港公園與周邊抽水站，有人在半夜全裸於公園木棧道徘徊，獲陳情後他已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並且加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞，呼籲若民眾遇到類似情況，可以隨時向其通報。

陳宥丞指出，南港公園是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，市民擔心成為治安死角，他認為市府有責任確保民眾的安全無虞。

據《中央社》報導，公園處表示，經例行巡邏未見相關情況，將加強巡邏取締，並強調如發現違規行為將移送警方處理；警方則指出，目前未接獲相關報案，不過已調閱監視器釐清，一旦確認有人在公共場所裸露等不法行為，將依法嚴辦。





