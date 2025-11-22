南港公園半夜溜鳥！議員憂成「天體營群聚地」 北市府出手了

陳宥丞指出，有人半夜全裸在南港公園木棧道徘徊。圖／翻攝自陳宥丞臉書

民眾黨台北市議員陳宥丞昨（21）日在臉書發布貼文指出，接獲民眾反映在南港公園與周邊抽水站，有人半夜全裸在公園木棧道徘徊。目前已經要求公園處及警察局調閱影像，並且加強夜間巡邏。事實上，在公共場合裸露可能觸犯《社會秩序維護法》，或是違反刑法，最高可處1年有期徒刑。

民眾黨台北市議員陳宥丞昨日在臉書發布貼文，指出從20日開始陸續接獲民眾反映，南港公園與周邊抽水站，有人半夜全裸在公園木棧道徘徊，甚至在社群平台上出現公開徵集裸體聚會的貼文，讓居民感到不安。

陳宥丞指出，公園原本屬於公共空間，南港公園更是民眾與兒童休憩的重要場域，如今夜間卻成為天體營的群聚地點，「市民更擔心成為治安死角，市府有責任確保民眾的安全無虞」。因此接獲陳情後，已經要求公園處、警察局調閱影像，並加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。陳宥丞表示，「若您在周邊遇到類似情況，也請隨時向我們通報」。

對此，公園處表示，有關南港公園及緊鄰山埤公園夜間有民眾裸體徘徊事件，在晚間巡邏時沒有發現，未來將加強巡邏。此舉已違反公園管理自治條例規定，若民眾違規將移送警方處理。

事實上，根據《社會秩序維護法》第83條第1款規定，如果於於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可處新台幣6千元以下罰鍰。另外，在公共場合故意裸露，也可能觸犯《刑法》可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。



