南港公園梅花綻放 冬季限定自然美景

記者李佩玲／臺北報導

臺北市政府工務局公園處今（17）日指出，隨著冬季氣溫轉涼，臺北市南港公園內的梅花已陸續綻放，部分植株進入開花期，梅花潔白的花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息，喜愛賞花的民眾，不妨把握梅花花期，於1月中下旬走訪南港公園，感受冬季限定的自然美景。

臺北市公園處說明，梅花屬於晚夏至初秋進行花芽分化的花木種類，其開花準備早在前1年的生長季即已展開。當夏季進入尾聲、初秋來臨時，梅樹逐步完成花芽分化，花芽雖已形成，但尚未立即開花。花芽分化完成後，梅花會進入休眠狀態，隨著季節推進及環境條件轉變，休眠狀態逐步解除，花芽恢復生理活動，進而在冬季綻放。

南港公園管理所主任莊國境表示，南港公園梅花為民國99年種植，共有11株，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，預期花況將於1月中下旬間持續展開，園區內水域與林地交織的環境，也讓梅花在冬日中更顯清幽雅致，歡迎民眾把握花期，於冬日暖陽下走進南港公園，欣賞梅花迎寒綻放的冬日風采。

臺北市南港公園內的梅花已陸續綻放。（臺北市公園處提供）

梅花潔白的花朵點綴湖畔與林間景觀，為城市冬日增添清雅氣息。（臺北市公園處提供）