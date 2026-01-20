南港公園梅花「冷」豔綻放！ 1月中下旬迎最佳賞期





冬日清香襲人！位於臺北市南港區的南港公園，梅花已在寒風中悄然吐蕊。潔白細緻的花朵散落在湖畔與綠林間，為都會冬景增添一抹出塵脫俗的氣息。臺北市政府公園處預告，1 月中下旬將進入最佳賞花期，邀請市民朋友走進公園，在冬日暖陽下捕捉梅花「凌寒獨自開」的清雅身影。

冬梅生理學：從夏末花芽分化到冬日的「甦醒」

梅花之所以能在嚴冬綻放，是經過一整年的精密生理調節：

蓄勢待發： 梅花早在前一年夏末至初秋便開始進行「花芽分化」。雖然花芽已成形，但植物會啟動「休眠機制」，以避開環境不利的時節。

低溫啟動： 隨著冬季氣溫降低，梅樹逐步解除休眠，花芽恢復生理活性。當低溫條件成熟，潔白的花瓣便會破繭而出，綻放出冬季限定的生命力。

南港公園賞梅熱點：湖畔林間，感受清幽雅致

南港公園管理所主任莊國境指出，園內梅花自民國 99 年植下，共計 11 株，目前已隨著寒流報到陸續進入花期。

景觀特色： 梅花交錯分布於水域與林地之間，花影倒映湖面，展現出不同於山區梅園的都會幽靜感。

養護理念： 公園處長期採取「順應自然節律」的養護方式，減少過度人工干預，讓市民在城市核心也能觀察到植物最真實的四季遞嬗。

【賞花貼心提醒】

1.把握花期： 建議於 1 月中下旬 前往，可欣賞到最完整的開花姿態。

2.愛護植栽： 賞梅時請維持公德心，切勿攀折花枝或踩踏植株周邊草地，共同守護珍貴的自然資源。

3.注意保暖： 近期氣溫變化劇烈，湖畔風大，提醒民眾外出賞花務必添加保暖衣物。

南港公園交通資訊

捷運： 搭乘板南線至「昆陽站」或「後山埤站」，步行即可抵達。

公車： 可搭乘往南港公園方向之公車，於「南港公園站」下車。

在繁華的臺北市中心，南港公園的梅花正以最靜謐的姿態迎接新年。無論是自然觀察、攝影紀實或單純散心，這裡都是冬日裡最溫暖的藝術角落。

