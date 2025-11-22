南港公園淪天體營集散地？警加強巡邏：發現裸體依法嚴辦
台北市南港公園與後山埤公園周邊驚傳有人在夜間全裸徘徊，甚至在社群平台公開徵集群聚裸體聚會，引發附近居民不安。台北市議員陳宥丞接獲民眾陳情後表示，公園是公共空間，不應淪為天體營集散地，已要求市府相關單位加強巡邏，避免成為治安死角。
陳宥丞指出，南港公園是民眾與兒童休憩的重要場所，如今卻有多位民眾反映，在南港公園與周邊抽水站的木棧道上，有人在半夜全裸徘徊。更令人憂心的是，社群平台上還出現公開徵集群聚裸體聚會的貼文，讓居民感到相當不安。他強調，市府有責任確保民眾的安全，已要求公園處及警察局盡速調閱影像，並加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞，同時呼籲民眾若遇到類似情況，可隨時向他通報。
對此，台北市公園處表示，經確認，問題發生的正確地點為後山埤公園，與南港公園緊鄰。公園處在例行巡邏時尚未發現相關情況，但表示將加強巡邏取締。公園處強調，此類行為已違反台北市公園管理自治條例中「不得有妨害風化或賭博行為」的規定，違反者將依照《社會秩序維護法》處理，並移送警察機關依法處理。
警察局說明，關於南港公園天體營一案，經查並無相關報案紀錄，但已立即調閱監視器畫面，務求釐清案情。警方強調，若發現公共場所有裸體等不法情事屬實，一定依法嚴辦。警方也表示將持續加強南港公園周邊的巡邏，並呼籲民眾如發現上述情形，可直接撥打110報案專線，警方將立即派員到場查處，確保公園環境的安全與秩序，讓市民能夠安心使用公共設施。
