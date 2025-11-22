南港公園變「天體營」？議員怒揭全裸男深夜徘徊揪聚會 北市府回應了

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

台北市南港公園被爆出深夜疑似出現「天體活動」，引發居民憂心。市議員陳宥丞21日於社群平台發文表示，近期陸續接獲多起陳情，指有人半夜於南港公園木棧道與附近抽水站全裸徘徊，甚至還有社群平台公開徵求「裸體聚會」的貼文，讓周邊住戶感到不安。

台北市南港公園被爆出深夜疑似出現「天體活動」。（圖／翻攝自陳宥丞臉書）

陳宥丞指出，南港公園原本是民眾與孩童的重要休憩空間，卻疑似在深夜變成天體營聚集點，已造成治安疑慮。他強調，市府有責任維護公共空間使用安全，接獲反映後已要求公園處與警方調閱影像，並加強夜間巡邏，避免公共場域成為治安漏洞。

對此，台北市政府工務局公園處回應，例行晚間巡檢目前尚未發現有人裸體徘徊，會持續加強巡查，並依《公園管理自治條例》取締妨害風化行為。南港分局則表示，目前尚無接獲報案，後續也會提高巡邏密度，提醒民眾若遇到可直接撥打110報案。

◎《FTNN新聞網》提醒您：不良行為請勿模仿！

