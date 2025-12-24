「南港劉德華」黃鐙輝鬆口！想定居花蓮：我真的會住下來
今天是12月24日平安夜，黃鐙輝特地前往花蓮，現身富里鄉農會第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》記者會，逐一與在地藝術家與創作者交流，為農村創生送上最直接的支持，也正式宣告稻草藝術季今天開展，為期一年的展期，非常歡迎大家富里走走。這趟深入富里的經驗，也再次觸動他對生活節奏的深層思考，黃鐙輝坦言，自己其實早就動過「住進富里、遠離城市」的念頭，但這樣的選擇，意味著必須學會斷捨離，放下對工作成就的持續追逐，也暫別城市科技帶來的高度便利，「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的生活狀態。」他形容，當生活簡化到極致，才能心無旁騖地專注當下，活得自在而自由。
今年5月的3天2夜拍攝期間，黃鐙輝全程參與拍攝，但他刻意讓出主角的位置，以傾聽與陪伴的姿態，走進富里在地創作者的生活現場，讓每一位受訪者成為故事真正的焦點。首站拜訪的是從台北移居富里的前科技新貴阿傑，選擇以「天地為家」、取之於自然的方式生活，讓黃鐙輝聯想到童年在鄉下「想吃就種、想住就蓋、想玩就做」的純粹時光，他忍不住分享：「光這個故事，就能拍一集節目了。」隨後走進木雕藝術家阿噹老師的工作室，原本風趣幽默的老師在見到黃鐙輝時顯得有些靦腆，他則以幽默拉近距離，並親自體驗木雕創作，意外敲到手的小插曲也讓現場笑聲不斷，更襯托出藝術家長年累積的深厚專業。
黃鐙輝此次行程也走進豐南村，與阿美族音樂創作者莫言老師對談並一同合唱。稻田環繞、微風輕拂，沒有舞台、沒有音響，歌聲就在天地之間自然流動。黃鐙輝笑說，那一刻讓他想起年輕時最單純的音樂夢，「只要能唱歌，不管在哪裡，我都會很快樂。」。隨後他走進羅山村，拜訪長年投入稻草藝術創作的在地藝術家潘有仁。從第一屆稻草藝術季一路走來，潘有仁以原木、竹材與稻草打造充滿童心的作品，把生活過成創作。黃鐙輝走進他的創作空間，感受到的不是刻意被看見的藝術姿態，而是一種與土地同步呼吸的節奏，也更深刻感受富里真正動人的地方與閃閃發亮的創作能量。
拍攝行程之餘，黃鐙輝也完整走進富里的日常生活。他與長輩們圍坐聊天，被親切地當成回家的孩子般照顧，不僅頻頻被詢問「想吃什麼、想喝什麼」，還喝下人生第一次的阿姨特調維士比加牛奶。在東里村，他與穿著平埔族服的婦女合影；在富南村，品嚐銀髮族媽媽們親手準備的客家湯圓；走進阿美族藝術學校，則與孩子們一起跳舞、唱歌，即使孩子們未必認識他，仍被他的真誠與童心感染。
在稻草藝術紀錄片拍攝過程中，黃鐙輝也特別與富里鄉農會總幹事張素華進行對談，深入了解她九年如一日投入農村產業再造的歷程，如何一步步翻轉富里鄉的米業，打造出「富麗米」這個品牌，讓農業不只是生產，更成為承載文化、生活與價值的存在。聽著張素華分享長年深耕地方的累積與堅持，黃鐙輝頻頻點頭，並笑說：「這就是複利效應啊！吃了這米，不只人健康、心情好，說不定真的會複利倍增。」一句輕鬆的玩笑，卻精準點出這趟拍攝的核心精神。他也分享，坎城的鬆與花蓮的悠閒其實有異曲同工之妙，都是提醒人不只是為了工作而活。透過這場對談，紀錄片不只留下藝術與風景，也讓一群在土地上默默耕耘的人，以與國際並肩的姿態，被更完整地看見。
