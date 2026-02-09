南港區里長有約 蔣萬安：南港轉型未來發展無限

（記者卓羽榛臺北報導）臺北市長蔣萬安今日出席「南港區與里長有約」座談會表示，南港已從早期的工業黑鄉，逐步蛻變為兼具產業、商業與生活機能的活力新城。隨著重大建設與交通路網陸續到位，將持續帶動區域整體發展與商機，南港未來發展無可限量。



蔣萬安指出，近年南港建設成果有目共睹，包括南港LaLaport開幕營運、南港空橋綠廊完工啟用，優化人行與轉乘動線，不僅提升通行便利性，也成功帶動人潮與消費，為地方注入新活力。



在交通建設方面，串聯內湖、文山及信義的捷運東環段工程正如火如荼推動中，完工後將大幅提升區域可及性與通勤效率，進一步強化南港作為臺北東區交通樞紐與產業重鎮的地位。



他也特別提到南港首件公辦都更案「南港新都」，歷經40多場說明會、整合200多戶住戶，最終順利完成簽約，過程相當不易。感謝多位里長協助溝通協調、凝聚共識，與市府團隊共同完成這項艱鉅任務，為地方發展奠定重要基礎。



此外，多項重大建設亦持續穩健推進，包括興中路跨基隆河自行車景觀橋、國家生技研究園區聯外道路、南港高中及誠正國中校舍新改建工程，以及玉成社宅附設幼兒園等，從交通、教育到生活照顧全面提升在地機能，打造更完善的宜居環境。



會中里長反映四分河濱公園逢大雨易積淹水問題。蔣萬安表示，相關改善工程已完成設計，年後即可動工，預計最快年中完工，將有效解決排水與環境衛生問題，提供市民更安全舒適的休憩空間。



最後，蔣萬安再次感謝里長們長期站在第一線服務鄉親、協助市府推動各項政策，成為市府與市民之間最重要的橋梁。他也提前向里長們拜早年，祝福新的一年里政順利、萬事順心，持續攜手讓南港越來越好。