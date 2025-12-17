南港四分溪蛻變！ 九如綠地升級「生態水文教育基地」





四分溪是南港地區重要的城市型溪流，公園處此次的優化工程不僅著重於美觀，更強調與自然生態的共存。

生態植栽優化：植栽層次全面提升，種植了野薑花、文蜘蘭等，並復育適合溪岸環境生長的本土喬木，如楓香、樟樹及水黃皮，使植栽層次更貼合自然生態。

微棲地營造：透過石礫、漂木、小型生態灘地的設計，成功打造微棲地，吸引蜻蜓、螢類、鳥類在綠地活動，提升生物多樣性。

友善共融：進行友善鋪面更新，改善原有步道高差，降低積水與滑倒風險，確保長者、孩童皆可安全使用。

九如綠地成「戶外自然課教室」：親子遊樂再添教育功能

九如綠地從過去的單純散步綠帶，近年已加入共融遊具成為親子遊樂熱點。本次升級後，更增添了溪流教育功能。

多功能場域： 園藝工程隊隊長楊國瑜表示，綠地彷彿成為一座「戶外自然課教室」，讓孩子在遊戲之餘也能認識水文與植生，實現教育、休憩與自然觀察的複合功能。

城市示範： 這次綠地升級成為臺北市政府逐步推動溪流友善化的重要示範，同時呼應城市在氣候變遷下，提升水文韌性的需求。

公園處表示，未來將持續透過植栽復育、教育導覽、企業認養等方式深化管理模式，讓自然河川與城市空間共存。想擺脫城市繁忙節奏的民眾，假日不妨搭乘公車至凌雲五村站，來一趟知性之旅。

