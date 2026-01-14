南港圖書館警報器大響！ 學生急忙棄書逃生

台北市 / 綜合報導

台北市南港圖書館，昨(13)日晚間傳出火警誤報。當時館內有許多學生正在讀書，突然 聽到 警報器大響，立刻逃往出口，消防隊緊急到場，確認現場沒有火煙，懷疑是有人誤觸警報或系統故障，對此台北市總圖回應，是因鄰近的南港高工警報系統異常，連動圖書館，將請廠商檢修釐清原因。

火災警報說：「所有人員請注意，現在已經發生火警，請盡速往安全門方向疏散。」圖書館內，突然響起火災警報，所有民眾立刻站起身，警報器大響，學生們還一臉茫然，走向門口四處張望，尋找逃生方向。

逃生民眾說：「現在怎麼辦，到底往哪裡(安全門)。」第一時間，學生們有點慌張，顧不得隨身物品，加緊腳步走樓梯下樓，要趕快逃往出口，消防車出動，火速趕往現場，因為傳出火警的地點，在南港圖書館，穿著校服的學生，有人背著書包逃到戶外，有的手上還緊緊抱著書，看起來驚魂未定。

台北市南港圖書館，昨日晚上6點多，館內警報器大響，警消到場確認，沒有火煙初判是誤報，懷疑可能誤觸或警鈴故障。圖書館民眾說：「就趕快跟著民眾跑啊，很常遇到就是誤觸或是有問題，應該當下會緊張但是不會到倉皇逃走。」

疑似警報異常，台北市總圖對此回應，分館警報系統和鄰近的南港高工連接，因校內警鈴響，才連動館內，將請廠商檢修釐清原因，不過事發當下，有不少學生，都在認真讀書自習，因為這週恰好是期末考，最後衝刺時機，卻被警報器打亂節奏，經歷一場驚魂記。

