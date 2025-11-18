南港展覽館17日大塞車 北市府要求撤場避開尖峰
（中央社記者陳昱婷台北18日電）台北市南港展覽館一帶昨天晚間交通大打結，台北市政府交通局今天表示，將要求南港展覽館辦理活動時，廠商撤場時間須避開下午5時到7時尖峰時間。
交通局說，昨天晚間近6時南港展覽館國際茶葉博覽會、國際酒展與國際咖啡展等都在撤場，車輛大量集中周邊道路，導致交通異常，交通局立即與警方合作疏解，車流在晚間近9時恢復正常。
警方稍早說，塞車是由於南港展覽館展覽結束後，廠商撤場車流加上豪雨、突發事故影響所致，經啟動交通快打等措施後排除。
台北市長蔣萬安上午在市府出席「珍愛按摩服務坊開幕」前，接受媒體聯訪表示，警方回報由於撤場碰到雨天，周邊又有零星事故造成塞車，已請交通局及警察局了解狀況，如果有可改善的地方，即刻提改善方案。（編輯：李明宗）1141118
