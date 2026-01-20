南港展覽館21歲男觸電慘死 法院認「擅剪220V電線」是自找的 5負責人無罪

南港展覽館二館擴建工程曾發生工安意外，一名21歲林姓工人遭電死。取自官網

經濟部國貿局委託台電代辦、總經費高達39億4291萬餘元的「國家會展中心（南港展覽館擴建）」機電工程，於2018年7月24日發生工安意外，年僅21歲林姓工人在3樓工地施作鐵捲門箱蓋工事時，因未配戴絕緣防護具誤觸電線，遭電擊休克不治。全案歷經檢方不起訴、家屬聲請再議發回、起訴，至一審、二審法院審理纏訟7年，高等法院日前駁回檢方上訴，維持榮工工程、三久建材共5名工地負責人無罪判決。

此案由榮工公司承攬該建築工程後，將「防火捲門、防水閘門」項目以2163萬餘元分包給三久建材，三久再將其中34樘「鐵捲門捲箱蓋安裝」交由死者林姓父親經營的工程行施作。

林父指控，他原在台南美術館做工程，7月20日臨時被叫上台北，三久公司要求他們「直接去做」，21日進場時雖有簽名管制，卻無人帶領了解環境或進行工安教育，甚至在他要求查看現場時也遭忽視，導致父子倆對現場潛在危害一無所知。

意外發生在林姓父子進場後的第3天上午。林父證稱，施作時發現一條紅白色電線卡在角鐵內阻礙封板，他撥弄時電線意外脫落，露出一端包覆絕緣膠帶、另一端則是裸線。為了接回脫落的電線，他才指示兒子協助，不料兒子因此感電身亡。案發後，家屬不滿檢方初次做出不起訴處分，聲請再議成功，士林地檢署重啟調查後，2022年依過失致死罪起訴李姓、俞姓、李姓、榮姓及謝姓等5名現場負責人。

檢方起訴指出，李等5人身為職業安全衛生管理人員，應確實巡視工地、聯繫調整危害並指導防災措施。謝姓負責人更應對林姓父子進行「書面」危害告知，明確點出感電風險並要求配戴防護具。檢方認為，榮工與三久公司未依《職安法》規定落實告知義務，即便有勤前教育也不足以免責，5人對林男死亡有過失責任。

然而，5人於審理期間喊冤。三久公司謝姓負責人辯稱，該工程僅是單純的蓋板，任何環節都不需要剪斷電線，且該條電線也不在三久承攬範圍，「根本不知道哪裡來的電線」，難以預料林男會脫逸工程範圍擅自更改線路。

榮工公司李姓工地主任及俞姓副主任也表示，曾提醒不得進行活線作業，但並不清楚案發地點存在該條隱蔽電線；李姓安衛站長更直言，林父當天未向榮工公司報告就進場，保全處無資料，「這工程根本不會去剪電線」。

針對雙方爭執，高等法院合議庭審理後採信一審見解，認為全案關鍵在於「風險自招」。判決指出，肇事的紅白消防線實為機電包商（大陸工程）負責，並非被告等人的工程範圍，且事前已通過安檢。

法院認定，林姓父子的工作僅限於安裝捲箱蓋，不涉及電力更改，若遇管線阻礙應通報處理。林父在明知線路帶電的情況下，未要求斷電便擅自剝線、接線，此種「積極介入」的冒險行為已逸脫被告等人的預見範圍。

法院最終認定，由於林姓父子與被告等人僅為承攬關係，非受僱勞工，且事故主因為被害方擅自進行非本職工作的活線作業，屬於被告無法預見的風險，因此難以課予過失致死刑責。高院駁回檢方上訴，維持5人無罪判決。



