南港山九五峰步道突被拉「私地禁入」封鎖線 山友錯愕

台北市南港山九五峰步道近日突然被拉起「私人土地禁止進入」的封鎖線，引發山友強烈不滿。這條已經使用數十年的登山步道，在距離山頂約1.4公里處被地主圍起封鎖線，並揚言將於12月7日後禁止進入。台北市政府大地處總工程司夏賢統表示，該步道位於公有土地和私有土地的臨界線上，市府已聯繫地主管理人，承諾會在合法安全的前提下，持續提供市民使用步道的權利。

九五峰步道突被拉「私地禁入」封鎖線，山友錯愕。（圖／TVBS）

近日，許多前往南港山九五峰步道健行的民眾發現步道上突然出現「私人土地 禁止進入」的封鎖線，讓長期使用這條步道的山友感到錯愕與不滿。有山友表示，這條步道已經存在數十年，是台北市民熟悉的健行路線，突然被圍起來令人難以接受。一位山友強調，自己已經走了幾十年的步道，現在卻突然被圍起來，感到十分不解。

雖然步道上的封鎖線已被拆除，但現場仍留有告示牌，上面寫著「如有私人物品占用於本地，請於114年12月7日前移除，隔日將封閉，本土地未對外開放，請勿進入，違者法辦」。據山友透露，上週有人前來設置封鎖線，聲稱是受大老闆派遣來管理這片私人土地。實際上，封鎖線不只一條，往前走幾十公尺處同樣有設置，但該處不在步道上。業主主張從該處往下望的一大片土地確實是自己所持有，但另一側則屬於林業署的國有地。

已走好幾十年！九五峰步道一度遭圍「私有」封鎖（圖／TVBS）

台北市政府大地處總工程司夏賢統解釋，這段步道位於公有土地和私有土地的交界處。他表示，市府在民國80年代進行步道維護時，都是沿著既有的步徑進行改善，當時也比對過地籍資料，確認是在國有土地上施工。夏賢統強調，市府絕對會尊重土地所有權人的權利，同時在合法安全的前提下，持續提供市民使用步道。

記者嘗試聯繫告示牌上的管理人電話，對方表示會轉告業主，但之後多次撥打均轉入語音信箱，截稿前都沒有回應。許多山友對此情況表達不滿，一位民眾感嘆：「爬山的人只不過是過路客，你不讓人家過，這是什麼心態？」從九五峰可鳥瞰台北市美景，令人心曠神怡，但突如其來的封鎖線卻讓山友們憂心忡忡。

