南港幸福公園公益義賣登場 教育界攜手社區共築愛心行動

▲劉益和教育學院的師生合影。

【記者 丁倩／台北 報導】由中華民國補習教育協會主辦的公益義賣活動，昨（20日）於南港幸福公園熱鬧舉行，吸引眾多親子家庭與在地居民踴躍參與。活動結合學生表演、親子互動與愛心義賣，現場氣氛溫馨熱絡，充分展現南港社區的凝聚力與公益精神。

本次活動由劉益和教育學院、永慶房屋、愛美語胡適分校以及鄰家小廚共同協辦，集結教育單位、企業與在地商家力量，打造兼具教育意義與公益價值的社區活動。現場募集並展售超過三百樣愛心物資，感謝南港鄉親慷慨解囊，以實際行動支持公益。

▲中華民國補習教育協會理事長一劉益和(圖左)邀請台北市議員詹維元，為活動摸彩！

活動當日，多位貴賓蒞臨共襄盛舉，包括中華民國補習教育協會理事長劉益和 、台北農產運銷股份有限公司副總經理 路全利、立法委員李彥秀、闕枚莎議員服務團隊許主任、立法委員羅智強服務團隊主任 陳冠安、議員詹維元、議員徐弘庭、議員陳宥丞辦公室主任張意政、在地里長謝志勇以及八點檔男星董季鑫，共同表達對基層教育與社區公益活動的高度肯定。

主辦單位補教協會理事長劉益和表示，期盼透過義賣活動，讓孩子在參與過程中學習分享與付出，同時促進親子互動與社區交流，未來也將持續結合教育與公益力量，為社會注入更多溫暖與正向影響。

▲由中華民國補習教育協會主辦的公益義賣活動，現場人潮湧現，各攤位前皆擠滿民眾，氣氛熱絡。

今年義賣活動在台北家扶中心向劉益和理事長夫婦回贈捐助感謝狀下，劃上溫暖且格外有意義的尾聲，大家相約明年再聚！（照片記者丁倩攝）