南港房價年漲6%冠全台！東區門戶與AI題材發威 內湖、北投緊追

南港區憑「東區門戶計畫」與輝達研發中心進駐等利多，房價逆勢上漲6.2%，奪得全市漲幅冠軍。資料照



受限貸令及信用管制衝擊，全台房市於2024年下半年起轉趨冷清，台北市房價也進入盤整期。根據實價登錄統計，北市各行政區表現明顯分化，南港區憑「東區門戶計畫」與輝達研發中心進駐等利多，房價逆勢上漲6.2%，奪得全市漲幅冠軍；內湖與北投則在科學園區與北士科的產業紅利下，分別以4.5%與3.4%的漲幅分居二、四名。專家分析，具備科技轉型與重大建設題材的區域，因剛性需求強勁，在房市寒風中仍展現出極強的抗跌與增值韌性。

根據實價登錄顯示，統計近一年台北市各行政區平均房價變化，南港區平均房價由每坪78.6萬元攀升至83.5萬元，年漲幅達6.2%，居全市之冠；內湖區則由71.9萬元上漲至75.1萬元，年增幅4.5%，排名第二；中正區與北投區年漲幅亦皆超過3%，表現相對穩健。相較之下，部分高價區及成熟商圈，如中山、大同及信義等行政區，房價則出現小幅回檔。

統計近一年台北市各行政區平均房價變化，南港區平均房價由每坪78.6萬元攀升至83.5萬元，年漲幅達6.2%，居全市之冠。中信房屋提供

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年台北市各區的平均房價漲跌互見，具備科技產業、企業進駐或重大建設利多的區域，仍能吸引自住與長期置產族群進場，支撐房價表現；反觀部分蛋黃區與傳統商圈，由於房價基期已高，加上政策限制與買方觀望情緒升溫，價格出現合理修正實屬正常現象。

莊思敏表示，南港與內湖區房價表現亮眼，主因是建設題材和產業題材的加持，內湖有內湖科學園區，南港有高鐵、LaLaport 、南港軟體園區、中信金融園區，輝達研發中心等等，再加上「東區門戶計畫」持續推進，使港湖地區的房市能見度不斷提升，不僅帶動大量就業人口進駐，也轉化為穩定的剛性購屋需求，讓房價展現較強韌性。

此外，同樣具備產業發展題材的北投區，近一年房價年漲幅達3.4%，排名第四，表現亦不容小覷。莊思敏說，北投受惠於北士科、輝達台灣總部以及捷運環狀線北環段的規劃，近年吸引眾多建商與看好未來產業紅利的購屋族群進場布局，部分新建案單價甚至站上每坪120萬元以上，進一步推升整體房價表現。

至於信義、大同及中山區房價出現1.1%至2.4%的微幅修正，莊思敏認為，這並非代表精華區行情失守，而是這些區域本身房價基期相對較高，受到政府房市控管政策影響，民眾貸款難度提高、追價意願轉趨保守，交易量大幅萎縮，房價自然也隨之進入高檔盤整的階段。

展望後市，莊思敏分析，雖然房市環境存在波動，但台北市作為首善之都，擁有穩定的就業人口與剛性居住需求，房價支撐力道相對強勁，下修空間有限，特別是有產業題材、捷運交通優勢及危老都更潛力的區域，更是具備長期看漲的動能。

