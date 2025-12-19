南港機廠社宅2區動土 288戶預計118年底完工

（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市南港機廠社宅2區今天開工，預計118年蓋起地上21層的建築，提供288戶社宅。台北市長蔣萬安說，此處將是全市最大社宅聚落，凸顯市府落實居住正義的決心。

台北市都市發展局今天舉辦南港機廠社會住宅2區新建工程開工典禮，蔣萬安致詞表示，過去3年，台北市已開工近1500戶社宅、完工近4800戶，今天活動再次凸顯市府持續推動社宅興建、落實居住正義，並提供可負擔住宅的承諾與決心。

蔣萬安說，未來這裡將有1棟地下5層、地上21層的建築，提供288戶社會住宅，並納入日照、住宿型長照等多元設施，滿足市民居住需求，且加上已完工的1區，南機社宅戶數將達到1730戶，將成為台北市規模最大的社宅聚落。

蔣萬安表示，市府在周遭規劃立體連通路廊，串聯南機社宅、台北流行音樂中心、國家生技研究園區、南港車站、南港展覽館並一路延伸至LaLaport，打造更便捷的人行空間。

他說，搭配捷運環狀線工程，南港未來的發展無可限量，市府將透過多面向政策推動，把南港潛藏多年的能量全面釋放，讓過去的「黑鄉」華麗轉身為引領潮流的「潮城」。

都發局說明，南港空橋系統全長約4.48公里，目前已完工約3.47公里，未來民眾可由具遮陽、遮雨功能的路徑，從北流步行至南港車站，再走到大型商場、捷運南港軟體園區站及南港展覽館站，提升戶外人行舒適度。

都發局表示，南機社宅2區工程契約金額約新台幣48億2777萬元，規劃提供58戶套房型、58戶一房型、144戶2房型、28戶3房型社宅，預計民國118年底完工、隔年啟用。（編輯：林恕暉）1141219