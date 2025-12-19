南港機廠社宅2區開工典禮 擘劃南港未來「潮城」願景

▲南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今(19)日出席南港區南港機廠社會住宅視察暨2區統包工程開工典禮，強調北市府將持續推動社宅興建，並透過多項城市發展計畫，將南港打造為現代「潮城」。

蔣萬安市長表示，南機社宅二區的開工，彰顯了臺北市政府持續推動社宅興建、落實居住正義、並提供可負擔住宅的堅定承諾與決心。該案將興建地上21層、地下5層的建築，預計於2030年完工，並納入日照、住宿型長照等多元社宅設施，滿足市民多樣化的居住需求。

為提升區域便利性，北市府規劃了立體連通路廊，未來將串聯南機社宅、北流、生技園區、南港車站、南港展覽館、經貿園區，一路延伸至LaLaport，打造更便捷的行人空間。

在交通方面，蔣萬安提到，隨著捷運環狀線北環段及東環段的完工通車，將串聯內科、信義計畫區與南軟三大產業重鎮，打通臺北市交通的任督二脈。此外，市府響應極端氣候變遷，推出「降溫城市計畫」，透過立體綠化及推動「綠容率」法制化，將南機社宅一區、二區打造為淨零排放示範區，導入各項智慧節能系統，以有效減少都市熱島效應。

蔣萬安強調，南港未來的發展無可限量，透過交通、居住、立體連通路廊及降溫城市計畫等多面向推動，將南港潛藏多年的能量全面釋放。他預期南港將從過去口中的「黑鄉」華麗轉身為引領潮流的「潮城」。

蔣萬安也特別感謝都發局的努力，在過去三年內，臺北市社宅已開工近1500戶、完工近4800戶；預計明(115)年將再開工2456戶。其中，南機社宅一區與二區總計1730戶，將成為全臺北市規模最大的社宅聚落，對南港的未來發展充滿高度期待。